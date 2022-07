Así podrás marcar como no leídos los mensajes de WhatsApp que quieras responder más tarde

WhatsApp ha incluido en los últimos meses todo tipo de novedades como nuevos emojis o nuevas herramientas para grupos. Lo cierto es que esta aplicación podría considerarse una red social más por todas las facilidades y accesibilidades que tiene y que continuamente incorpora. Una reciente novedad, que resulta muy práctica y sencilla, es marcar como no leídos los chats o mensajes que hemos abierto y que, por la circunstancia que sea, no hemos podido contestar al momento y no queremos olvidar hacerlo.

La nueva función de WhatsApp permite marcar como no leídos mensajes que hemos abierto para acordarnos de contestarlos más tarde

Como ya sabemos, cuando nos llega un mensaje en WhatsApp, nos aparece un círculo verde con un número que hace referencia a la cantidad de mensajes que esa persona en cuestión nos ha enviado. También nos aparece la última frase o el último elemento en negrita para que podamos hacer una previsualización de los mensajes que hemos recibido.

Sin embargo, al abrir el chat, tanto el círculo verde como el mensaje en negrita desaparece, y puede pasar desapercibido con el resto de chats. Es posible que hayamos tenido que abrir esa conversación o que lo hayamos hecho sin darnos cuenta. De cualquier forma, te vamos a explicar cómo puedes marcar como no leído dicha conversación.

Cómo marcar como no leído un chat en WhatsApp

Una vez que salgas del chat, solo tendrás que mantener pulsado durante unos segundos el mensaje que quieras marcar como no leído. Haciendo esto, el chat quedará seleccionado. Ahora pulsa sobre los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la aplicación.

De estos tres puntos, aparecerá una lista desplegable con varias opciones como "Eliminar" (en caso de que quieras borrar el chat), "Archivar" (si lo que quieres es guardar el chat y que desaparezca de tu lista de conversaciones principal) y "Silenciar" (si no quieres que salten las notificaciones de ese chat), pero también se mostrará la opción de "Marcar como no leído", que será la que debes marcar para resaltar de nuevo el mensaje.

Hecho esto, aparecerá en el chat un gran círculo verde para que te acuerdes más tarde de contestar- También puedes seleccionar si quieres varios chats a la vez para poner más avisos al mismo tiempo. Eso sí, la única diferencia entre leerlo la primera vez y volver a marcarlo es que no te aparecerán el número de mensajes que esa persona te ha enviado.

SEGURO QUE TE INTERESA:

WhatsApp: Así podrás editar un mensaje ya enviado