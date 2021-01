¿No se ajustan bien los fondos de pantalla en tu Android? Esta es la solución

Los fondos de pantalla son el contenido más habitual para darle un toque personal a nuestro teléfono. Estos fondos son muy sencillos de aplicar por cualquier persona, ya que las herramientas para añadirlos son muy sencillas de usar. Pero hay algo que no es tan sencillo de controlar, y es el ajuste de las imágenes de fondo al tamaño de la pantalla. Normalmente cuando añadimos una imagen de fondo de pantalla esta se suele recortar para adaptarse al tamaño de la pantalla, que como es lógico es diferente en cada uno de los teléfonos. Pues bien, hay una app que es capaz de adaptar estas imágenes para que no haya que recortarlas, y las disfrutemos en todo su esplendor.

Adapta las imágenes más fácilmente

Cuando añadimos un fondo de pantalla a nuestro móvil la imagen suele recortarse para que se pueda ajustar al tamaño de la pantalla. Pero con la app Image 2 Wallpaper que podemos descargar desde Google Play, se puede ajustar la imagen a nuestro gusto prescindiendo de la parte que no queramos. Podemos cambiar el tamaño de la imagen para ajustarla al ancho del fondo de pantalla, a la altura o a la anchura. Por tanto, cuando cargamos la imagen que queremos ver de fondo podemos elegir la manera en la que se va a visualizar. Podemos alinearla de forma horizontal o vertical, así como crear un mosaico con varias imágenes diferentes.

Adaptando el fondo de pantalla | shirobakama724

Una vez que añadimos la imagen a la app podemos ver una previsualización de cómo se mostrará la pantalla del terminal. Ya que un recuadro de color rojo nos muestra la parte visible del fondo de pantalla en el teléfono, y por tanto con esa referencia debemos adaptar la visualización del fondo de pantalla. También podemos añadir esta app al diálogo de “Compartir” de Android. Por lo que desde cualquier explorador de archivos en el que puedas visualizar la imagen, podrás pulsar sobre compartir, y seleccionar esta app para adaptar la imagen a nuestra pantalla.

Esta app nos permite también adaptar las imágenes para que ocupen menos espacio en el teléfono, y por tanto sean más sencillas de cargar por parte del terminal. Se puede reducir el tamaño de la imagen con este objetivo, aunque lógicamente puede afectar a la calidad de esta. La interfaz de esta app no es desde luego su fuerte, pero hace lo que promete y eso es lo único importante. Así que, si habitualmente no quedas satisfecho con la forma en que tu teléfono adapta los fondos de pantalla, no dudes en instalarte esta app para adaptar rápidamente el fondo a la pantalla de tu móvil, que seguramente no tenga mucho que ver con la proporción de la imagen.