Este dispositivo es un PC portátil con Linux y consola retro todo en uno, ¿qué más se puede pedir?

A quienes nos gusta la tecnología y somos un poco frikis, no hay nada que más nos seduzca que un dispositivo poco común, de esos que pueden hacer cosas increíbles por su rara mezcla de componentes. Y sobre todo, si todo ello lo podemos llevar con nosotros a cualquier lugar, seguramente no haya un cocktail más atractivo para muchos. Y este dispositivo en el que nos fijamos hoy, el nuevo PocketTerm35 es uno de estos gadgets con aspecto retro, y unas características perfectas para quienes no se conforman con una consola retro o PC portátil común.

PocketTerm35, un PC portátil y consola en la palma de tu mano

Este es uno de estos dispositivos que se abre a todo tipo de uso. Ya que no se limita a ser un ordenador en la palma de la mano, sino también una consola, por los controles integrados que nos ofrece. Aunque la realidad es que lo vemos principalmente como un PC. Cuenta con una tecnología bastante básica, pero eficiente y con un enorme potencial de personalización.

PocketTerm35 | Waveshare

Ya que en su interior cuenta con una Raspberry Pi 5, que viene con 1GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 64GB. Pero también hay una variante más modesta, con una Raspberry Pi 4, que viene con 2GB de memoria RAM. La pantalla de este PC de mano es táctil, y nos ofrece una diagonal de 3,5 pulgadas, con una resolución de 640 x 480 píxeles. Cuenta con una protección de vidrio con dureza 6H que la protege de los golpes y arañazos comunes.

Su teclado de silicona QWERTY de 67 teclas nos permite escribir desde código a mensajes o quien sabe, si emulamos algún juego retro de PC, usarlo como un teclado clásico. A nivel de conectividad, es bastante completo, porque no solo cuenta con cuatro conectores USB A, sino también un puerto Ethernet para conectar directamente este dispositivo a la red mediante cable y disfrutar de la máxima velocidad.

También hay un puerto USB C para poder recargar su batería de 5000mAh, similar a la de cualquier smartphone medio del mercado. También tenemos un conector I2C para conectar multitud de accesorios, y un conector de batería de 2 pines. Cuando hablamos de consola retro, es que este ordenador de mano es compatible con RetroPie, gracias a su Raspberry incorporada. Por eso podemos jugar a cualquier sistema retro con facilidad, y conectando mandos incluso. Tiene unas dimensiones de 93,5 x 168,5 x 37 mm.

Lo mejor, desde nuestro punto de vista, es el precio, ya que bajo esta apariencia de sofisticado PC de mano y consola retro, tenemos un dispositivo razonablemente asequible, ya que su precio es de tan solo 149 dólares, lo que en euros son unos 127, en su versión con Raspberry Pi 5.