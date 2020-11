Actualiza ya Google Chrome o tu móvil Android será vulnerable a los hackers

Lamentablemente se ha convertido en algo bastante habitual que nuestros móviles Android sufran vulnerabilidades que los convierten en una presa fácil para los hackers, que como sabéis, normalmente buscarán hacerse con nuestros datos o dinero. En esta ocasión hemos conocido la enésima amenaza de la que son víctimas los móviles Android. Se trata de una vulnerabilidad del día cero de la que es víctima Google Chrome, el navegador web más utilizado por los usuarios del sistema operativo de Google. Una amenaza que nos va a obligar a actualizar este navegador por el bien de nuestro teléfono y de nuestros propios datos almacenados en él.

Google recomienda actualizar

El gigante de Mountain View ha recomendado que los usuarios de Android actualicen el navegador web para poder evitar ser víctimas de una vulnerabilidad que han detectado y que podrían aprovechar los hackers para hacerse con nuestros datos. Se trata de una vulnerabilidad que se suma a las otras del día cero detectadas en las versiones de escritorio de Chrome en las últimas dos semanas. Ha sido en el blog de Chrome donde se ha informado de la existencia de esta vulnerabilidad que afecta al navegador de Internet. Esta fue descubierta el pasado 31 de octubre, por lo que ha sido hace solo unos días.

Se trata de la vulnerabilidad identificada como CVE-2020-16010, a la que Google ha respondido con una actualización de Google Chrome para Android que resuelve la amenaza y elimina cualquier riesgo de sufrir un ataque. Esta actualización es la v86.0.4240.185 y llegará en unas horas a todos los usuarios a través de la tienda de Google, por lo que de momento nuestro teléfono no estará completamente seguro ante este tipo de amenazas por parte de los hackers hasta que instalemos esta nueva actualización del sistema. El objetivo de los hackers para aprovechar esta brecha de seguridad sería el de provocar un desbordamiento de búfer de la interfaz de usuario en Android.

Aunque no se han desvelado más detalles de esta vulnerabilidad, lo que es evidente es que es obligada la actualización del navegador de Google, para evitar dar cualquier oportunidad a los hackers de acceder en nuestro móvil a zonas que normalmente no estarían a su alcance. No hace falta hilar demasiado para pensar que el acceso a esta vulnerabilidad permitiría a los hackers acceder al sistema operativo e instalar su malware para poder monitorizar nuestra actividad y hacerse con datos sensibles. La vulnerabilidades de día cero son aquellas que se desconocen en ese momento por parte de las personas que precisamente deberían resolver esta vulnerabilidad.

Por tanto es una vulnerabilidad a la que deberían haber accedido antes los hackers, algo que no ha pasado de momento, ya que de lo contrario tendríamos noticias sobre ello. En cualquier caso dirígete a la Play Store de Google y actualiza Chrome si hay una nueva versión disponible, nosotros ya la hemos descargado. Tristemente hay que estar acostumbrados a este tipo de mensajes, la necesidad de actualizar nuestros móviles, para estar lo más lejos posible de las vulnerabilidades y evitar ser víctimas.