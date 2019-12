Normalmente las actualizaciones de las aplicaciones o sistemas operativos suelen traernos principalmente mejoras, y lo último que esperamos de ellas es que después de instalarlas las cosas vayan a funcionar peor. Pero nada más lejos de la realidad, porque no son pocas las veces que arreglando algunos aspectos terminan funcionando mal otros. Y eso es lo que ha ocurrido con la última actualización de Google Chrome en Android, gracias a una serie de problemas que han llevado a los de Mountain View a pausar esta actualización hasta resolver los problemas que están surgiendo como consecuencia de ella.

¿Qué pasa con esta actualización?

Google Chrome es el navegador más utilizado en Android, sencillamente porque la mayoría de móviles con el sistema operativo de Google cuenta con este preinstalado. Y como es lógico, la mayoría tenemos activadas las actualizaciones automáticas. Algo que puede llevarnos a una situación difícil si damos con esta nueva actualización que hemos conocido ahora, y que podría poner en serio peligro los datos de otras apps instaladas en nuestro móvil. Es la actualización a la versión 7 de Chrome la que ha tenido que suspenderse por los problemas que está generando en terceras apps instaladas en nuestro móvil.

Google Chrome | Photo by Christopher Burns on Unsplash

De hecho lo más grave que está provocando esta actualización es que algunas de las apps que tenemos instaladas en nuestro móvil ven cómo aparentemente se borran todos los datos almacenados en ellas. Y en otros casos directamente estas apps de terceros dejan de funcionar. Por tanto estamos hablando de un problema bastante grande cuando hablamos de las consecuencias de esta actualización en nuestro Smartphone. De ahí que Google se haya visto obligada a suspender la actualización, porque las consecuencias para muchos usuarios podrían ser catastróficas de sufrir los problemas que os hemos descrito.

Estos problemas han sido reportados por los propios usuarios que habían actualizado a esa versión, y han sido testigos directos de estas consecuencias de la actualización. Parece ser que la estrecha relación entre Chrome y algunas de las apps que utilizamos en nuestros móviles, que integran en realidad funciones que dan acceso a Chrome y por tanto a navegar desde dentro de ellas en la red es la responsable de estos daños colaterales de la actualización. De esta manera, esas apps en lugar de tener que crear su propio navegador, digamos que integran la tecnología de Chrome para ofrecer este tipo de servicios web.

Y ahí es donde el navegador puede hacer daño a esas apps y borrarle esos datos importantes para su utilización. Datos que si pierden estas apps pueden dejar de funcionar, por lo que el estropicio es bastante evidente si no vamos con cuidado en estas actualizaciones. Parece que un fallo en el redireccionamiento de los datos en esta nueva versión está provocando que las apps crean haber perdido todos los datos, porque los están buscando en una ubicación que para Chrome ya no es válida. Así que lo mejor que podemos hacer es ignorar manualmente la actualización y no llevarla a cabo hasta que Google haya anunciado la corrección de este error.