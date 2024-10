Hoy votaremos 'Arusoros de la semana'. Estas son las opciones:

Excavadora. Uno ya no puede hacer sus necesidades en paz. Este es el increíble momento en que una máquina excavadora destroza un baño portátil sin saber que en su interior se encontraba un hombre haciendo sus necesidades. El hombre con aparente tranquilidad se pone bien el casco protector, se abrocha el pantalón y parece que no acaba de entender muy bien qué es lo que acaba de pasar. Uno ya no puede hacer ni sus necesidades tranquilamente.

Gato. Gato finge ser un peluche. Este gato no quiere ser molestado por el niño, así que cuando se acerca el pequeño, se queda completamente quieto como si fuera un peluche en la cama.

Mascota. La mascota resbala una y otra vez. Dos mascotas se comienzan a perseguir en un centro comercial. Son una capibara y un pato. Éste último se libra de ser atrapado gracias al suelo resbaladizo que hace que su rival acabe en el suelo una y otra vez.

Fuego. El espectáculo de lanzar fuego por el culo. Un hombre lleva a cabo este peculiar espectáculo de lanzar fuego por el culo ante los turistas de una excursión vacacional. Los invitados no sabían que iba a ver y se llevaron una gran sorpresa cuando vieron al joven bajarse los pantalones e iniciar su show. Sin duda una actuación muy diferente a lo que solemos ver y que no dejó a nadie indiferente.

Obreros. Los obreros son algo despistados. Un grupo de operarios sube a una torre eléctrica para arreglarla. Cuando están arriba del todo, a 42 metros de altura, se dan cuenta de que la torre que tenían que escalar era la de al lado.

Techo. Se cae el techo mientras arreglaba unas goteras. Este hombre ha subido a lo alto del tejado para arreglar unas goteras. Su metodología de trabajo consistía en ir tanteando con el pie la zona a reparar. Al pisar en la zona mala, el techo se ha abierto y ha sido engullido como el cantante Gigione.

Borrasca. La señora insulta al coche cuando pasa por la calle inundada. Las intensas lluvias en Andalucía por la borrasca Berenice y se ha vuelto viral un vídeo que representa cómo han quedado las calles después de estas fuertes lluvias.

Esquí. La jornada de esquí acuático no llega ni a empezar. Atención al guarrazo que se ha llevado este hombre al querer hacer esquí acuático. Los esquís se le quedan enganchados en el momento de ser remolcado y sale disparado hacia el agua.

Examen. Vuelca en el examen de conducir. Un joven conductor que se estaba examinando para obtener el carnet de conducir ha sufrido un aparatoso accidente en Perú. El coche volcó por culpa de una mala maniobra. Tanto el conductor como el examinador solo sufrieron algunos rasguños.

Tanque. Tanque de agua cae sobre una señora. Una mujer sale de su casa comiéndose una manzana. De repente, y al dar unos pocos pasos, un enorme tanque de agua cae sobre ella. Por suerte, el tanque está hueco y encaja a la perfección con la mujer, que se queda atrapada dentro. Esta, sorprendentemente, saca la cabeza por el agujero de arriba para comentar con un hombre lo que acababa de suceder.