Hoy votaremos el 'Arusoros' de la semana. Estas son las opciones:

Canal. Un hombre cae al canal intentando bajar de su todo terreno. En México un hombre que acababa de salirse de la vía con su coche ha intentado bajarse y se ha caído a un canal de agua. Una de las personas que estaba presente le gritó: “Te lo dije”

Puerta. La puerta se cierra y recibe el operario. Varios trabajadores descargan un camión en una carretera. Del carril contrario, aparece un vehículo que provoca una ráfaga de viento que cierra una de las puertas del camión. Al cerrarse, la puerta golpea a uno de los trabajadores, tirándolo hacia el suelo.

Ciclista. Se confunde al animar al marido ciclista. Una mujer anima a su marido ciclista con gritos de “Dale, mi amor. Dale, mi amor”. Cuando lo tiene a un metro, descubre que se ha confundido y rectifica: “Ay, no era mi amor”

Máscara. La broma sale mal. Este hombre se pone una realista máscara de anciano y se tumba en el sofá con una manta para asustar al niño. El pequeño cuando lo ve sale corriendo pero para ir a buscar un bate y darle un golpe en la cabeza al hombre.

Aspirador. Un perro se hace caca dentro de casa y el robot aspirador la esparce por todo el salón. Este perro no se aguanta más y hace sus necesidades en el comedor. El robot aspirador comienza a limpiar y no ha recorrido ni un metro cuando pasa por encima y la esparce por toda la casa. Es increíble como el can lo hace justo cuando va a pasar la máquina, tal vez esperaba que lo barriera y lo escondiera antes de que el dueño regresara.

Susto. Asustada con el perro. Una mujer se acerca a un pequeño perro callejero. Cuando este se acerca a ella, la señora se asusta, corre, tropieza...y cae de cara.

Expositor. Un señor con un carrito se lleva un expositor. Un anciano circula por la acera con su carrito. Se agacha para pasar por debajo de una cinta pero no calcula bien la distancia y ésta queda enganchada en el respaldo. El hombre continúa su marcha y estira la cinta que estaba enganchada en un expositor, llevándoselo por él.

Niño. El niño sobrado. El niño que bajaba una calle (de una favela) muy sobrado y vacilando , montado sobre un caminador para bebés, ha terminado volando por los aires por no fijar la mirada en el camino.

Árbol. Problemas al talar el árbol. Un hombre, junto a una motosierra y subido a una escalera, tala con aparente normalidad un árbol. Pero justo cuando consigue cortar la rama, y empezar a bajar, ésta zarandea la escalera, provocando la caída del hombre.

Escaleras. Frena a la anciana que baja por las escaleras mecánicas. En China, una anciana baja por unas escaleras mecánicas con su silla de ruedas a toda velocidad. Un hombre ve que aquello tiene un mal final y consigue frenarla antes de que choque contra algo o alguien.