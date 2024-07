Hoy votaremos ARUSOROS DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

Helado. Niños hacen helado con la dentadura de la abuela: Estos niños deciden coger el vaso donde la abuela pone su dentadura cada noche antes de ir a dormir, y lo meten dentro del congelador con un palo dentro. Por la mañana, los niños lo sacan y parece un helado de dentadura.

Sonrisa. El perro con la mejor sonrisa: El perro le ha robado la dentadura a la abuela y va paseando por la casa con una sonrisa espectacular. El perro está graciosísimo con ella puesta y parece que vaya riendo.

Caída. Se ahoga antes de llegar a la orilla: Un hombre francés algo perjudicado que intentaba llegar a la puerta del coche, se ha caído justo antes de llegar a la puerta cayéndose en un enorme charco.

Urinario. Un hombre se cae de cara al urinario: En Florida, Estados Unidos, un hombre (aparentemente ebrio) está en un baño público. Intenta pegarle a las paredes que separan los urinarios pero, como el suelo está mojado, se resbala en el intento y cae de cara sobre él.

Bebé. El bebé le mueve la silla a su padre cuando se va a sentar: Solo tiene un año pero, sin querer, ya ha aprendido a trolear al padre moviéndole la silla justo cuando iba a sentarse. El padre termina cayendo de culo en el suelo.

Maquillaje. No consigue alinearse el maquillaje de los ojos y el resultado no es el deseado: Esta chica se ha hecho viral por culpa de su eyeliner. Siempre le queda un ojo más pintado que el otro. A la hora de equilibrar no lo acaba de conseguir y acaba con todo el rostro totalmente pintado de negro.

Tropiezo. Cae al salir de casa: Un hombre sale algo despistado de su casa. Tropieza con un escalón y antes de caer al suelo se da un buen golpe contra la rueda de su coche. Claramente no es su día.

Piscina. Forma espectacular de entrar en la piscina: Este hombre se graba entrando a la piscina. Lo que promete ser un salto 'espectacular' acaba con un tropezón y el individuo cayendo de cabeza al agua.

Puerta. Un hombre se come una puerta de cristal: Un hombre trata de entrar con mucha prisa y corriendo hacia una tienda. Pero, no se da cuenta de la puerta de cristal, y choca contra ella.

Supermercado. Se caga en el súper y embadurna a los vigilantes de seguridad: En un supermercado de Cancún, una mujer que había sido sorprendida robando tuvo el descaro de bajarse los pantalones y hacer caca y, no contenta con ella, embadurnó a la vigilante de seguridad.