Hoy votaremos ARUSOROS DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

Gato. El gato ataca las partes nobles de su dueño: El chico sale de la ducha con una toalla en las caderas. El gato justo pasa por debajo y ve que algo cuelga y decide saltar para cogerlo.

Muerto. Otro 'Tío Paulo'. Una mujer saca dinero de un cajero con un hombre (¿muerto?) en silla de ruedas: En Brasil se ha vuelto a ver a una mujer sacando dinero sospechosamente de un cajero automático junto a un hombre que va en silla de ruedas. La chica utiliza la mano del señor para tocar las teclas del cajero, mientras que con la otra mano le sujeta la cabeza. En algún momento en el que deja de aguantarle la cabeza, ésta se va completamente hacia detrás.

Graduaciones. Las graduaciones perfectas:

Una joven tropieza y cae del escenario en su graduación: Una joven se dirige con euforia a recoger su título durante el acto de graduación. Pero desafortunadamente, tropieza, y cae del escenario. A pesar del accidente, la mujer vuelve a subir hacia el escenario (jaleada por el público) para recoger su titulación.

Rueda por las escaleras tras graduarse: Un joven recién graduado ha sufrido una caída bochornosa ante toda la audiencia tras pisar mal en un escalón nada más graduarse.

Escalón. Se agarra a otra persona para no caer: Atención a lo que hace esta mujer para no caer al suelo una vez tropieza con un escalón. Coge de la pierna a un hombre que estaba sentado y lo tira al suelo con tal de que ella no caiga.

Olla. La olla a presión explota mientras cocina el arroz: En China, esta anciana se pone a cocinar un arroz con su olla a presión. El aparato no funciona demasiado bien y acaba explotando. Afortunadamente la señora sale ilesa. Eso sí, el susto no se lo quita nadie.

Malentendido. La familia no se entiende: Los internautas están enganchados a esta serie: un extranjero está conviviendo con una familia de Barcelona, la madre le pregunta qué quiere comer y termina desquiciada porque él no habla nada de español.

Perro. Los gajes del oficio: Una peluquera canina que le estaba haciendo ‘las patas’ a un perro ha notado algo caliente en su espalda. El perro estaba tan relajado que ha defecado sobre la espalda de la peluquera.

Cubos. Traslada los cubos así: Atención a cómo traslada estos cubos una mujer. Le dice a un hombre que se siente en la parte trasera de la moto y le va colocando los cubos encima como si fuera un perchero. Son tantos cubos que hay algunos que se los pone en la cabeza.

Escaleras. Se intenta agarrar y acaban cayendo por las escaleras: Unas mujeres que estaban tomando el sol tranquilamente en el patio trasero de su casa han tenido una mala tarde después de que, una de ellas se cayera por las escaleras. Cuando otra de las mujeres ha ido a socorrerla, también se ha caído.

Triciclo. El triciclo se pone en marcha solo tras el accidente: Un triciclo circula por una carretera, cuando de repente, en una intersección, choca contra otro vehículo. Tras el impacto, el triciclo vuelca sobre el asfalto. Varios peatones ayudan a volverlo a poner de pie. Pero, justo cuando lo logran, el triciclo se pone en marcha solo, creando el caos (y llegando a atropellar a uno de los pasajeros del propio triciclo).