Estas son las opciones:

- Pelota. No le da ni a la pelota jugando a ping pong: Ojo a la señora que tenemos en imagen. Se dispone a sacar para jugar a tenis de mesa pero no llega ni a empezar porque tras cinco intentos, no consigue ni darle a la bola.

- Mosquitera. Problemas con la mosquitera: Una mujer trata de salir de su casa. Tiene problemas con la mosquitera de la puerta y eso hace que acabe tropezando y cayendo a las plantas de su jardín.

- Perro. Una camioneta conducida por un perro choca contra un gimnasio: En los Estados Unidos, una camioneta choca contra la parte exterior de un gimnasio. Cuando el responsable sale a pedir explicaciones, descubre que al volante estaba un perro.

- Mickey Mouse. Mickey Mouse se cae al entrar en la boda: En China, una dama de honor vestida de Mickey Mouse se acerca al altar. Es algo patosa y eso hace que tropiece y acabe en el suelo.

- Atracción. La atracción se parte por la mitad: Una familia se sube a una pequeña atracción de feria. Los tornillos no están bien puestos y en la primera subida los vagones acaban separándose.

- Orina. Orina en su propia cara: En China, un hombre ha terminado tan borracho, que se ha estirado en el suelo y, como tenía ganas de orinar, se ha bajado los pantalones con la mala suerte que el chorro le daba en toda la cara. Ni se ha enterado (o le ha gustado).

- Altar. Los abuelos que celebran sus bodas de diamante no encuentran el altar: En Brasil, una pareja celebraba su 60 aniversario de boda, o bodas de diamante. El hombre y la mujer caminan de la mano tan decididos que se pasan de largo del altar y tienen que ir a buscarles para indicarles el camino.

- Exhibicionista. Exhibicionista se quema los huevos: Este exhibicionista muestra sus trucos delante del público. Decide chulear demasiado y se pone una antorcha en sus partes. Al principio parece que todo va bien, pero unos segundos después el hombre empieza a quemarse y sale corriendo del escenario.

- Autobús. El conductor arranca el autobús antes de que todos bajen: Este conductor de bus tiene prisa por llegar a su destino. Antes de que todos los pasajeros bajen, arranca con las puertas abiertas y hace que una señora acabe cayendo a la carretera.

- Ascensor. Pillada en el ascensor: Una mujer ha pulsado el botón del ascensor, y al abrirse las puertas, se ha encontrado a una pareja en plena faena. La pareja ha intentado disimular muy mal lo que estaba haciendo.

¡Vota por tu vídeo favorito!