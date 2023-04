Estas son las opciones:

- Supermercado. Problemas en el supermercado. El dueño de este restaurante está subido a una escalera mientras arregla la parte de arriba de un frigorífico. Pero se desequilibra, y tras unos segundos, cae sobre una estantería de productos.

- Boda. Cómo se comporta el pequeño en la boda. Este niño pequeño se aburre durante la boda de sus padres. Mientras está delante de todo el mundo y cogido de las manos del novio y de la novia, decide hacer una voltereta. Lo mejor de todo es que aterriza bien y seguro que ha entretenido a los asistentes de la boda.

- Fiesta. Así acaba la fiesta. En pleno momento de euforia en una fiesta, un grupo de personas bailan y saltan sin parar. De un momento para otro, el suelo se viene abajo y todos caen directamente a un agujero. Afortunadamente parece que nadie se ha hecho nada grave.

- Gasolinera. Desastre en la gasolinera. Este conductor sufrió un auténtico desastre en el túnel de lavado de la gasolinera. Cuando situó el vehículo para comenzar el lavado, olvidó quitar la marcha, y al bajarse, el coche comenzó a moverse hacia delante. El hombre se quedó atrapado entre el rodillo de limpieza y el coche, con la puerta abierta. Finalmente, el vehículo chocó contra un muro más adelante.

- Máscara. Le ponen una máscara de león a una cabra y siembra el caos. La cabra encantada con su disfraz de león empieza a corretear y cuando otra cabra la ve se desmaya del terror.

- Tuk Tuk. Problemas con los tuk tuk. En Colombia, dos hombres obesos se han subido a un tuk tuk para desplazarse en la ciudad. Cuando el conductor arranca, el vehículo se va hacia atrás por el peso. Los hombres se agarran como pueden mientras el taxista intenta acelerar sin éxito.

- Ramo. Desesperado por coger el ramo de la novia. Una novia hace un amago de tirar el ramo de la boda. Uno de los invitados, ansioso por cogerlo, cae en el engaño, se avanza, resbala en la alfombra y cae al suelo. Se queda sin ramo.

- Celebración. Gran celebración en la "rúa". Este hombre no aprueba la forma de bailar del chico que tiene delante y no se le ocurre otra cosa que tirarlo del vehículo en el que va con un empujón. No se sabe si esto forma parte del show o el hombre estaba enfadado de verdad.

- Cristiano. Intenta imitar la celebración de Cristiano Ronaldo y acaba en el hospital. Este es el momento en el que un hombre con sobrepeso marca un gol de penalti y lo celebra como Cristiano Ronaldo. Al hacerlo se dobla la rodilla y acaba con el ligamento cruzado roto. Sus amigos tuvieron que llevarlo al hospital de inmediato.

- Alexa. Alexa, me tienes hasta el coño. Una niña le pide a Alexa que le ponga una canción. Esta le pone otra cosa y enfadada le dice que se calle y que le tiene hasta el coño.