¡Vota!
¿Qué zasca quieres que se clasifique para la gran final?
¡Vota!
¿Qué zasca quieres que se clasifique para la gran final?
Estos son los candidatos de la cuarta ronda de ZASCAS:
Bartolomé Corredor.- Este cordobés muestra la cantidad de agujeros que tiene la carretera y que, encima, le han fastidiado el coche "enfoca aquí cámara, escucha esto, me echan para atrás la ITV, y aquí en estos baches, me cago en la madre. Me cago a mí. En el to. ¿Tú crees que tú puedes hacer? Me echan a mí para atrás porque le he puesto a remolque unas ruedas más que las que tenía". Al verle tan alterado el que graba le dice: "Primo, que te va subir la tensión". "Enfoca aquí, madre de diooooos, me va a dar algo, corta por favor, corta".
Un pasajero.- En este bus, una señora se queja porque no le dejan sentar: "Se acabaron los caballeros…". El pasajero que está sentado le responde: "No, lo que se acabaron son los asientos…".
Rufo a Secas.- "Buenos días, feliz año a todos. Uno de enero, y ya hay gente a las 8 de la mañana haciendo deporte. con bicicleta, los runnings, pa matarse. Yo me lo planteo muchas veces, pero mejor voy a por 15 euros de churros".
Manu Sánchez.- Durante el ataque de cataplexia que tuvo Évole en la entrevista, Manu tiró de humor al lanzarle el zasca: "Tú aquí durmiendo y después la fama para los andaluces…Esta es la foto de España: aquí un montón de andaluces esperando a que un catalán se despierte para seguir".
Juan y Medio.- Juan y Medio tuvo problemas para entender lo que decía el invitado. Al final le dijo: "Te soy sincero, Gabriel: solo hay una cuarta parte de lo que hablas que te entiendo. O hablas más lento, o pronuncias mejor. Por la señora que te pueda estar viendo que se entere de lo que dices".