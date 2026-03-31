¿Qué zasca quieres que se clasifique para la gran final?

Estos son los candidatos de la cuarta ronda de ZASCAS:

Bartolomé Corredor.- Este cordobés muestra la cantidad de agujeros que tiene la carretera y que, encima, le han fastidiado el coche "enfoca aquí cámara, escucha esto, me echan para atrás la ITV, y aquí en estos baches, me cago en la madre. Me cago a mí. En el to. ¿Tú crees que tú puedes hacer? Me echan a mí para atrás porque le he puesto a remolque unas ruedas más que las que tenía". Al verle tan alterado el que graba le dice: "Primo, que te va subir la tensión". "Enfoca aquí, madre de diooooos, me va a dar algo, corta por favor, corta".

Un pasajero.- En este bus, una señora se queja porque no le dejan sentar: "Se acabaron los caballeros…". El pasajero que está sentado le responde: "No, lo que se acabaron son los asientos…".

Rufo a Secas.- "Buenos días, feliz año a todos. Uno de enero, y ya hay gente a las 8 de la mañana haciendo deporte. con bicicleta, los runnings, pa matarse. Yo me lo planteo muchas veces, pero mejor voy a por 15 euros de churros".

Manu Sánchez.- Durante el ataque de cataplexia que tuvo Évole en la entrevista, Manu tiró de humor al lanzarle el zasca: "Tú aquí durmiendo y después la fama para los andaluces…Esta es la foto de España: aquí un montón de andaluces esperando a que un catalán se despierte para seguir".

Juan y Medio.- Juan y Medio tuvo problemas para entender lo que decía el invitado. Al final le dijo: "Te soy sincero, Gabriel: solo hay una cuarta parte de lo que hablas que te entiendo. O hablas más lento, o pronuncias mejor. Por la señora que te pueda estar viendo que se entere de lo que dices".