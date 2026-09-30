¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Iñaki Urrutia, a los que carraspean

- Oliva sin H, a su ex

- Rufo a Secas y los materiales del cole

- Las mujeres murcianas cuando responden qué animal pone huevos y da leche

- Bárbara Rey, al ver las fotos del rey emérito

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