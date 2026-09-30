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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Iñaki Urrutia, a los que carraspean
- Oliva sin H, a su ex
- Rufo a Secas y los materiales del cole
- Las mujeres murcianas cuando responden qué animal pone huevos y da leche
- Bárbara Rey, al ver las fotos del rey emérito
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