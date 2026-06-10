¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

EL PADRE ADRIÁN A LAS MATEMÁTICAS DE WALDO.- El padre Adrián y Waldo hablan sobre el sueldo que recibió Waldo de camionero en España y le pone a hacer cuentas de cabeza, sin el uso de calculadora. “Tú fuiste camionero en España. Cobraste en ese tiempo 5000 y pico de euros. Uh, ¿cuánto es eso? Eso aquí, ¿cuánto es? 340.000. Tú le das lápiz. Dios mío. Tres meses y cuatro meses. ¡Ayúdame papá! ¿Cuántos son? Son 1 millón 200. ¿En cuánto? No, sí, 1,300... Te está fallando la matemática. 1,360. Cuatro meses, 1,360, mi pastor. ¿1,360? 1,360. ¿Estás seguro? Segurísimo. Métale lápiz. ¿En cuántos meses? En cuatro. ¿En cuatro meses? Sí. Okay, vamos a ponerlo en dos años. Calcula rápido eso, ¿cuánto da? (risas) Cuatro... 1 millón 2... 8 meses son... Dios mío. Me he fundido la mata, pastor. Pues entonces calcula 8 meses, ¿cuántos son? Son 2,6720. Ya, mi amor, entonces calcula, redondéalo, los 720, entre los 720, ¿cuánto son? Tú te has quedado en la matemática, manito”.

JUAN DEL VAL A LAS LETRAS DE “LOS CHUNGUITOS”.- En La Roca: "Perdonadme una cosa, eh, yo no soy, no escucho a Bad Bunny. Algunas veces lo pone Olivia en el coche y alucino con alguna de las letras…. Pero, perdonadme, ¿alguien ha oído la letra de Los Chunguitos alguna vez de los años 80? No es que sea machismo, eso ya es maltrato”.

KIKO RIVERA AL DEL PÚBLICO QUE LE CRITICABA.- Uno del público le criticó en un bolo y Kiko se dirigió a él: “Yo no soy cantante, la que es cantante es mi madre y además lo hace de puta madre. Tienes que saber dónde vienes”.

MANEL FUENTES A JESULÍN: En TCMS, el torero -disfrazado de Daniela Romo- comenta: “Yo estoy venido arriba, lo que pasa que con estos monstruos y estos pedazos de artistas..” Manel le corta: “No, aquí el más monstruo eres tú hoy, eh. No, aquí no, no empieces a faltar a los demás…”

EL PADRE ADAM A UNA JOVEN QUE QUERÍA ENTRAR EN LA IGLESIA MUY LIGERA DE ROPA.- “Aquí vino una muchacha así, pero tenía como unos 22, 23 años, con minifaldota y sin calzones, ¿no? Enseñando todo, ¿no? Todo, todo, todo, con, no, todo pa' fuera. Entonces le digo, "Mija, así vas a entrar a la iglesia, así vestida de piruja, así vas a entrar a la iglesia". Y ella me dice, "Es que yo tengo el derecho divino", me dice. La miré y le dije, "Bueno, pues el izquierdo también, mija, lo tienes divino, pero eso no significa que así deberías de entrar a la iglesia".

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