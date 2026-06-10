¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

ALBA CARILLO, COACH DE FELICIANO.- Hablando de la vuelta de Serena Williams, Alba Carrillo explica que el único torneo que ganó en el Reino Unido Feliciano fue con ella de coach. Cuando le preguntan qué le decía, ella explica cuáles eran sus palabras: "Gana, cabrón, que quiero un bolso.”

JUAN Y MEDIO A LAS TORTILLAS QUEMADAS QUE TRAJO EL PÚBLICO.- En “La Tarde”: “Han traído tortillas. Unas tortillas que están hechas con un butano etiqueta negra, todas ellas. …La primera que vemos, después de ser atropellada, fue frita…Y luego esta que tiene su expedición Artemisa, la cara oculta de la Luna. Sí, la Luna. Esta es la cara oculta de la tortilla.

MIKEL LÓPEZ-ITURRIAGA, JEFE DE ‘EL COMIDISTA’, A LOS INFLUENCERS GASTRONÓMICOS.- “Lo que es realmente grave es la cantidad de gente que hay en las redes sociales diciendo auténticas barbaridades sin ningún tipo de base científica acerca de la comida. Yo creo que ese es el gran agujero negro de los contenidos de comida en Internet. Y luego todo el negocio que hay alrededor de eso, ¿no? De gente pues haciendo contenidos patrocinados, vendiendo suplementos alimenticios que no sirven absolutamente para nada y que son un timo”.

WYOMING A LEIRE Y PEDRO SÁNCHEZ: “ES ROMPETECHOS. NO VEÍA NADA”.- En “El intermedio”: “ Hemos sido muy injustos con Leire. Hasta ahora solo pensábamos que era una mujer de gran imaginación. Pero en realidad era La Mortadela de Ferraz. Una espía de mil caras que convirtió Ferraz en la 13 Rue del Percebe. Y bueno, Sánchez podría ser perfectamente Rompetechos porque no vio nada de nada…”

OLIVA SIN HACHE, HARTA DE LA CASITA DE BAD BUNNY.- “A ver, una cosita, ¿alguien sabe hasta cuándo va a estar Bad Bunny en España? Porque estoy de La Casita hasta los pelos de la cabeza. Con el dinero que tendrá ese hombre, ¿no podía hacer una urbanización entera para meter ahí a todo el que quiera entrar? Las feministas que antes criticaban el reggaeton dicen que te puede gustar Bad Bunny, que no pasa nada. Y las que no eran feministas se hicieron feministas para criticar a estas feministas. La que has liado, Benito”.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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