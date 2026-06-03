¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

EL PADRE ADAM A LA GENTE FALSA QUE DICE QUE NO LES GUSTA EL DINERO.- “Claro que me gusta el dinero. Sólo a un estúpido no le gusta el dinero. Si no me gustaría el dinero, no tendría yo el dinero para pagar los biles en la iglesia. A toda la gente le gusta el dinero. Sólo a la gente falsaaaaa! fingidaaaaaa, que anden mintiendo, tratando de pasarse que, oh, no les gusta el dinero. Sólo a la gente estúpida. Como una que vino aquí me dice, ‘el dinero no es importante. Lo importante es el amor’. Con el amor vas a la tienda, mensa?. Con el amor haces tus compras y pagas tu luz, tu agua, tu gas?. Helloooo?”

ÀNGEL LLÀCER A LOLITA: “LA ÚLTIMA VEZ QUE FUE A LA PELUQUERÍA FUE CON CLEOPATRA" .- En TCMS, Leonor Lavado imitó a Spagna con una peluca muy despeinada. Dijo: “Yo había pedido cita para el peluquero, pero es que ahora mismo no me pilla bien…pero aquí hay una persona que creo que le vendría muy bien pasar por peluquería: Lolita.” Llacer lo oye y añade: “Es que la última vez que Lolita fue a la peluquería fue con Cleopatra. Pues... Igual ya no vas a coincidir con ella. Era muy amiga tuya”.

AGUSTÍN DURÁN A VICTORIA BECKHAM: “Las Spice Girls muy bien…pero Victoria Beckham muy mal que decía que olía a España a ajos. Anda y vete a hacer puñetas, asquerosa….. “España huele a ajos…”, pues no vengas. Quédate ahí en tu pueblo.

CARMEN LOMANA A LAS HIJAS DE ZAPATERO.- En COPE explica: “Me invita Elena Benarroch a su casa -que Elena era muy amiga y vestía a la mujer de Zapatero- y me encuentro que viene una niña monísima, encantadora, y me dice, "¿Me puedo hacer una foto contigo, Carmen, que soy muy fan?" Digo, "¿Quién es esta niña?" Me dice, "Es una de las hijas de Zapatero." Y yo me quería morir y digo, "Pobres, no se habrán enterado de cómo las hemos puesto”.

ALBERTO GUZMÁN A LA CASITA DE BAD BUNNY.- “Creo que la casita se ha convertido en un sitio clasista al que solo va gente absolutamente interesada a posturear y la verdadera fiesta está en el patio de butacas y en las gradas”.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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