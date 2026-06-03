¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Cinco candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

PARADA A SONSOLES: “ESTÁ HABLANDO CON SU NOVIO”.- En “Y ahora Sonsoles”, la directora le llamó la atención a Sonsoles por andar mirando el móvil. Sonsoles dijo que buscaba información (¿Tú qué te crees, directora, que yo cojo el móvil así porque sí?) pero Parada le traicionó: “No, cariño. Estás hablando con tu novio.”

THINKING IN BLACK A VIAJAR: “Pesada la gente, tanto viajar, tanto viajar con lo bonito que es España. “No, es que soy una hoja movida por el viento”… Eres gilipollas, Ricardo, es un chupapo. Luego os vais a Camboya y volvéis con un parásito intestinal, con la fiebre amarilla y venís aquí a tocar los cojones. Prohibido viajar, punto. Si yo fuese presidente, prohibido! Todo el mundo en su puta casa. Antes la gente no viajaba tanto. La época de mis padres, cuatro viajes contados, a Almuñécar y a Benidorm, punto pelota”.

CRUCE DE ZASCAS ENTRE CHICOTE Y EL JEFE DE COCINA.- Chicote irrumpe en la cocina: “Se acabó el cocinar! Si es que le podéis llamar cocinar a esto que estáis haciendo”. El cocinero se rebota: “dime tu lo que es cocinar?” “Si te digo lo que es cocinar, igual te pega un síncope y te caes muerto. Porque lo que estás haciendo aquí es muy peligroso. De cojones”. “Lo primero que se dice es buenas tardes o buenos días”. “Lo primero que se dice es parar este puto desastre”. “El desastre eres tú”. “Porque la comida que estás dando es una puta mierda”. “Una puta mierda en la que me trae él”. “Le estás dando un producto que yo he olido antes que tú. Que olía a mierda”.

CARMEN LOMANA A LAS DESPEDIDAS DE SOLTERA DE ANA, HIJA DE PAZ PADILLA.- En Kiss FM: “Uno se despide una vez, no cuatro veces, porque entonces ya pareces tonto”.

JESÚS ARENA A CÓMO LE HA IDO AL PLANETA UNIR LOS TAPONES A LAS BOTELLAS.- “Oye, una cosilla, ¿sabéis cómo va el tema del planeta? ¿Se ha mejorado mucho después de que unieron los tapones a las botellas? Es que ya hace meses, supongo que ya habrá datos, por si hay alguien que controle por ahí, porque yo no estoy muy al tanto. Yo, bueno, tengo datos, pero de lo que me ha pasado a mí, pues me ha arañado varias veces así las narices, porque se queda el tapón así como con pinchos y te araña. Yo que tengo dos hectáreas de narices, me araño. Otra vez estaba bebiendo a chorro y se soltó otra vez el el tapón y me puse chorreando”.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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