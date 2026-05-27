¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

El domingo votamos los ZASCAS. Estas son las opciones:

RAMÓN GARCÍA a SU MANERA DE CANTAR.-Tras una canción de Camilo Sesto, Gloria le pregunta: “¿Tú has pensado alguna vez qué ocurriría si bajan la música y se queda tu micro?”. Ramonchu es sincero: “Lo he pensado muchas veces, sería como Enrique Iglesias.”

LA TIKTOKER ALEJANDRA VALIENTE A LO QUE HA CAMBIADO MIAMI.- La tiktoker argentina de Shop Natural arremete contra la Miami actual: “Podemos parar de hacer videos de que Miami es esto,.. tenés 20 años, no sabés ni limpiarte el orto y venís a hacerte el influencer. Yo estoy acá hace 30 años, ninguno de ustedes pertenece a Miami, son todos una manga de pelotudos que nacieron en la época del internet y se rascan bien las bolas y vienen acá a no sé qué. Tipas con plata ya no hay, hay 300 hembras para un loser, y el que tiene plata tiene 3000 atrás.. Miami era un buen lugar hasta que vinieron todos los pelotudos de Los Ángeles acá, y todas estas pelotudas de OnlyFans y todos estos gilastros que vienen a vivir acá y que son todos fake. Miami era un lugar re tranquilo que no lo conocía nadie, y ahora está de moda y está lleno de pelotudos. Está la italiana pelotuda con su restaurant de mierda italiano, está, oiga, pues, la colombiana puta que viene a buscar marido que la mantenga, está la chinita desquiciada que se hace la buena y es una psicópata, está lleno de desastre. Miami se convirtió en un zoológico. Ay, la italiana opinando de Miami. Pero andate a Italia, pelotuda, metete tu espagueti bien en el orto y andate a Italia. Y toda la raza de mierda que viene acá, que están recagadas de hambre y lo único que están buscando es un macho que las mantenga. Tomá”.

LOLITA A LAS TONTERÍAS de LLACER.- En TCMS, Àngel Llacer se metió con Lolita y con su éxito en América. Lolita le respondió: “Menos mal que la gente sabe que le adoro porque si la gente de verdad te hiciera caso de las tonterías… que cada día dices más tonterías,...pero más tontas cada una …”.

NICKY JAM A ENRIQUE IGLESIAS.- En el podcast de “Yo soy molusco”: “Desde el éxito no he hablado un carajo con Enrique Iglesias . No. No hablo con él. No sé nada, brother, yo no sé dónde está metido Enrique Iglesias. ¿Que si me considero amigo de él? No, un carajo. [Risas] Un carajo, brother. Nunca fue amigo mío. Nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Es que él era bien complicado el tipo,...”

EL CURA DE VALDEPEÑAS A QUE NO LLEGUE NUNCA LA MOCIÓN DE CENSURA.- “Y el Espíritu Santo intenta movernos hacia la fe, hacia el amor a Jesucristo, hacia el cielo, hacia el perdón, hacia la misericordia, intenta movernos. Este movimiento interior que el Espíritu Santo intenta hacer de nosotros se llama moción, se llama moción. Os suena de política porque se llama moción de censura, que no llega nunca, ¿eh? La moción de censura”

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