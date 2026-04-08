¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Estos son los candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Zascas. Estas son las opciones:

Iñaki López, a la puntualidad de los trenes.- "Llama la atención la puntualidad con la que Artemis II llega a 400.000 kilómetros de la Tierra y lo mal que está el AVE para llegar a Málaga".

Leo Harlem, a que los padres tengamos que ayudar a los hijos con los trabajos del cole.- "Ahora en general los padres se implican mucho en la educación, porque el sistema educativo les obliga a hacer los deberes con sus hijos. Y hemos pasado de fastidiar una vida a fastidiar tres. Siempre tienen que ayudar a los niños con algo, que si una redacción, que si un sistema solar, que si una maqueta de un volcán. Esto me parece injusto. Si eres arquitecto, le haces al crío una maqueta que echa fuego y todo. Pero a mi amigo Amador, que está muy liado, que es camarero, le cuesta más. Su hija llevó como volcán esto: un trozo de lasaña de kilo y medio con un agujero".

Coria Castillo, al precio de las torrijas.- "¿5'95 por una torrija? ¿Pero con qué haces el rebozado por fuera? ¿En lugar de polvo de azúcar le pones polvo de hadas? ¿En vez de canela, pizquitas de oro? Dejemos de normalizar el pagar tan caro por los bollos... Bueno... y por los cafés de especialidad. Que ese es otro melón. Que quedar con tus amigas para merendar te va a salir más caro que un arroz con bogavante. ¡Basta ya!".

El Padre Pistolas, el rey Juan Carlos y el cáncer.- "Hoy por la mañana vi que el rey Juan Carlos I de España se está muriendo en Australia. Lo corrió el rey Felipe VI porque era mujeriego. El güey se está muriendo de cáncer. Reyes que pagan millones de dólares y ustedes se piensan que con 10 mil pesos se van a aliviar: 'Ay, no traigo dinero, ay no tengo cáncer, ay a mí no me duele...'. Pues fíjense en su esposa y su hijo Felipe VI que acaban de ir a verlo porque se está muriendo de cáncer".

El señor de la llamada del jamón a Ramonchu.- Ramonchu le comunica al espectador de la llamada del jamón que le llaman del programa 'En Compañía'. El hombre le contesta: "No me llame que no quiero compañía. Adiós muy buenas". Y cuelga.