¿Qué vídeo quieres que gane el zasca de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

JUDITH, AL MATERIAL ESCOLAR QUE PIDEN A LOS NIÑOS.- “Pero digo, que están los niños en los colegios que parece que están estudiando tercero de arquitectura. No manda tantas cosas, no le caben al chiquillo en las mochilas. Y ahora un juego de no sé qué, quieren que se cartulina de 0,3 gramos porque si es de 0,1, ¿qué te importa el gramaje de la cartulina? Dejad que los niños lleven las cartulinas del gramaje que quieran, las marcas que quieran. No, es que tiene que ser Carioca. ¿Y si ese día está la librería cerrada y no puede comprar Carioca? ¿El dibujo es menos válido, coño? Pues ya está”.



CARMEN LOMANA, A RUSSELL CROWE (POR SU AUMENTO DE PESO) Y, DE PASO, A XAVI RODRÍGUEZ.- En Kiss FM Lomana cuenta que vio al actor: “Estaba en Marbella en la playa y veo salir del agua a un señor enorme. Es que ahora no se puede decir gordo, pero vamos, muy entradito en carnes. Porque dices gordo y ya te has convertido... Y entonces una señora inglesa que estaba cerca de mí, dijo: "Es Russell Crowe". Y digo: "No, señora, es imposible, imposible que sea..." Bueno, pero como yo soy muy metomentodo y curiosona, él se fue a la ducha de la playa, cuando estaba en plena ducha, voy yo: "Oiga, ¿usted es Gladiator?". Me mira y me dice: "Sí". Digo: "Ah, ya. Ay, qué bien". O sea, yo me dieron ganas de decir: "¿Pero cómo se ha podido poner así?". ¿Cuánto ha comido para ponerse así? Tú eres una sílfide comparada como estabas. Tenía un barrigón de aquí a ahí enfrente”.