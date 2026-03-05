¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

ALDO COMAS, AL ACTIVISMO SELECTIVO DEL MUNDO DEL CINE.- “Estoy flipando con la que se ha liado por esos comentarios (en los Goya), pero los que me conocéis sabéis que pienso así. El activismo selectivo es de losers. Veo a todo el mundo con la puta sandía, guay, respect, de una guerra que ya ha acabado, pero en 3 meses tuvimos 50.000 muertos (en Irán) los mismos que en Gaza en 3 años y nadie puto habla de eso. Y todos con la chapa que dan en la entrada. El activismo del cine se ha convertido en una especie de secta. No podéis pensar por vosotros mismos hijos del alma?”

LEO HARLEM, A LOS QUE SE INTRODUCEN COSAS EN EL RECTO.- “Si hay asientos libres en la sala de espera de Urgencias y veis alguien de pie, sospechad. Cada noche llega alguien a Urgencias que cuando dice “No me siento bien”, lo dice literalmente. Cualquier cosa les vale, se han encontrado objetos de todo tipo: juguetes sexuales, frutas, verduras, tarros de café, botellas, desodorantes, bombillas, huevos, velas, linternas. Que la linterna ya no era por vicio, era para buscar todo lo anterior”

LA SEÑORA DE ZACATECAS, A LA ROPA SEXY Y AL COMPLEMENTO DE LAS LABUBUS.- “Los labubus, todos los labubus tienen un demonio adentro. Son demonios de bolsillo, toda la ropa, las minifaldas, los mallones que tienen un elástico atrás, que se llevan al zumba, dicen, hasta la más flaca se ve buena, porque les levanta, esos mallones están diseñados para que los demonios que habitan en esa ropa, les levante cosas que ni tienen”

KIKO MATAMOROS DURÍSIMO CONTRA CARLO CONSTANZIA POR AMENAZAR A SU HIJOS.- En “los kikos tv”: “A mi hijo Diego no le llegas tu ni a la suela del zapato. baboso. has amenazado con que le vas a agredir, le vas a dar un machetazo? Que vas a mi hija a darle un recado? no tienes cojones de decírmelo a mí! Golfo, cobarde, asqueroso. De verdad crees que tu madre miente? en lo que denuncia dice la verdad, todaaaaa! y te lo dice uno que lo vivió. No vas a tener un hueco donde esconderte. Vas a avasallar a quien yo te diga, vas a gritar en la calle quien yo te diga, vas a amenazar a quien yo te diga. No te paso ni una, ni unaaa, ni unaaaa, a mis hijos no les amenazas tú! Te voy a bajar los humos. Ten huevos y llámame. Tenlos, tenloooos! y nos vemos tú y y yo y me dices a la cara”

ISABEL RÁBAGO, A SONSOLES, OTRA VEZ, POR CORTARLE.-Sonsoles interrumpió ayer a Isabel Rábago. Ésta protestó muy seria: “¿Me puedes dejar hablar? ¡Gracias!”

IÑAKI URRUTIA, A LA GENTE QUE SIEMPRE TIENE EL MÓVIL EN LA MANO PERO NUNCA TE COGE LA LLAMADA.- “Hablemos de esa gente que siempre tiene el móvil en la mano pero cuando les llamas, nunca cogen la llamada. Esa gente tiene una hostia… Buenos días” 43"

MALBERT, A ALEJANDRA RUBIO POR SU NUEVA FACETA DE ESCRITORA.- “Alejandra Rubio ha anunciado que va a escribir su primera novela. Si no sabe leer con soltura, qué coño va a escribir. Si parece que estamos en una clase de lectura de la ESO. Vamos los de Planeta, atentos cada día a las reseñas de Alejandra Rubio en su instagram ‘Sí, sí, María José, la fichamos, esta reseña de ‘Teo va al zoo’ es buenísima. Creo que Alejandra se cree la nueva Virginia Wolf”.

JUAN Y MEDIO, AL COCINERO POR ENROLLARSE.- El cocineros de La Tarde se enrolló más de la cuenta con los talleres que tenía programado. Juan envió un mensaje a realización: “alguien ha de ir disparándole ya…”