¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

IÑAKI LÓPEZ, AL VER LOS TIKTOKS DE PEDRO SÁNCHEZ: "Con ese fondo, ahí sentado, parece que esté esperando al odontólogo para hacerse una endodoncia".

KIKO MATAMOROS, AL REGALO DE KIKO A FRAN RIVERA: En 'No somos Nadie': "La Pantoja fue tan mezquina de denunciar un robo que nunca se produjo. Y fuisteis tan absurdos que cuando Fran Rivera te invitó a su boda le dais de regalo de boda un fundón de espadas que había denunciado tu madre que os habían robado. ¡Hay que ser gilipollas!".

IÑAKI URRUTIA, A LOS GRUPOS DEL AVIÓN: "Estaba pensando que el otro día fui a coger un avión y sabéis eso que te reparten por grupos, ¿no? Grupo 1, pasan los primeros. O sea, los que más han pagado. Grupo 2, a mí me tocó el grupo 4, digo, maldición. Y cuando me meto dentro, que nos llevaron a un autobús que te llevaba luego a pie de pista para subir al avión. Y entonces, ¿de qué ha servido el orden grupo 1, grupo 2, si al final yo fui de los primeros en subir en el avión? Faltaba el grupo, tenéis una hostia. Porque es lo que tienen, los que hacen eso. Buenos días".

JUAN SOTO IVARS, A NUEVA YORK: Hablando de las elecciones en NY en último 'Lo Más Odiado', de 'El Confidencial': "Nueva York es la mayor mierda del mundo. Es alucinante que una ciudad como esa tenga basura por las calles. Y de hecho en las calles adyacentes a las míticas de Manhattan no hay farolas, está todo lleno de mierda, hay unas ratas en el metro así. Es un sitio donde el metro es purulento, funciona fatal. Todo lo que es, digamos, común, es la mierda. En Estados Unidos descubres dos cosas que en España no hay. Ni pobres ni gordos. Cuando vas allí y ves los gordos de allí y los pobres de allí, dices, joder".