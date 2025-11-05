¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

IÑAKI URRUTIA, A LOS LOCALES QUE SE LLAMAN COMO UNA CIUDAD DONDE NO ESTÁN: "Ah, y esa gente en la hostelería que han decidido llamar a su local con el nombre de una ciudad en la que no está. Por ejemplo, en Madrid, Café París. O en Florencia, Pizzería Roma. Supongo que está dando un toque exótico. Pero es que igual es pasarse en Soria a poner Cafetería Manhattan. Que has tenido que pensar muy bien dónde va la H. O en Palencia, Bar Valladolid. Pero si has tenido que pensar si poner Valladolid o Pucela. Esa gente tiene una hostia".

PATRICIO LEÓN, ACHO PATRI, A LOS DÍAS DE LLUVIA: "Los días de lluvia para los que tenemos gafas son los días más divertidos del año. La gente pensará que soy un desagradable porque si voy con las gafas se me mojan y no veo, y si me las quito no veo. Así que no sé si saludar a todo el mundo o no saludar a nadie".

DANI MATEO, LAS GAFAS DE SÁNCHEZ Y FEIJOÓ: En Zapeando: "Sánchez buenorro está. ¿No creéis que lo de las gafas lo ha hecho para humillar más a Feijoó? Que con gafas no estaba muy guapo...pero se las han quitado y parece Joaquín Reyes".

DANI MATEO, A ANTONIO GARCÍA FERRERAS: "CUALQUIER DÍA ECHA A ARÚS Y PRESENTA FERRUSEROS".- En Zapeando comentaron que en el Al Rojo Vivo ayer empezaron a las 8.30. Dani Mateo dice: “cualquier día echa a Arús y presenta Ferruseros".

LOLITA Y JUAN Y MEDIO TIRÁNDOSE BALAS: En 'Siempre jóvenes' coincidieron Lolita y Juan y Medio y hablaron de la posibilidad de envejecer juntos (fueron pareja hace muchos años). Lolita no lo vio claro: "Yo no tengo ganas de aguantarte. ¿Que no te importará empujar mi carrito? Pues a mí, el tuyo sí".

SERGIO ENCINAS A LOS NUTRICIONISTAS: "Esto es un mensaje para todos los nutricionistas que me salen últimamente en redes sociales. ¿Me queréis dejar vivir, por favor? Mira, seguro que tienen razón, pero no me paran de salir vídeos últimamente de esta peña y me están dando un agobio. Pero si es que ahora todo es malo. No comas lentejas, que es inflamatorio. No comas queso, que tiene grasas. No comas pan, que son calorías vacías. Al vacío te voy a tirar yo. A ver, ¿qué hago? Porque yo estoy agobiado, estoy agobiado porque no puedo comer nada. ¿Qué hago? ¿Como aire? Le digo yo a mi madre que no como sus lentejas porque digo que es inflamatorio y mira, la que me infla es ella a mí".

GLORIA SANTORO, A LA LLAMADA DEL JAMÓN: El día de Halloweeen, Gloria Santoro (En compañía) se metió demasiado en su papel de Miércoles (La familia Addams) para valorar una futura llamada para el jamón: "No pasa nada. No hay más llamadas porque para estar perdiendo el tiempo..."Que no me sé la frase" "Que he ido al servicio"...¡¡Anda ya, hombre!! ¡¡No tenéis vergüenza ninguna!!"