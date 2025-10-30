¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

CARMEN LOMANA SIGUE ATIZANDO LAS MEMORIAS DE LA PREYSLER: En Kiss FM, preguntan a Lomana si la Preysler fue quien escribió las memorias. Lomana responde: "Si no puede

hablar casi, como para escribir…"

LEO HARLEM A TODAS LAS LEYES EDUCATIVAS: Aquí todos hemos estudiado, pero si nos hacen ahora mismo un examen, no aprobamos ni parvulitos. Da igual la ley educativa que nos tocara, la LODE, la LOGSE, la LOE, la LOMCE, la LOMLOE, las siglas cambian, pero la ley es siempre la misma, la LOTE. "Lo Olvidas Todo Enseguida". En cuanto dejas de estudiar, vámonos, vámonos. De verdad."

OLIVA SIN HACHE A SU EX: "¿Qué? ¿Ya tenéis el disfraz de Halloween? Yo sé de uno que no tiene que currárselo mucho. Puede ir de fantasma, de rata de alcantarilla, de desecho humano... Y no, esta vez no estoy hablando de mi ex. Bueno, sí, que hace mucho que no me meto con él, no vaya a pensar que ya no le guardo rencor".

EL CURA DE VALDEPEÑAS A LOS DE 50 QUE SE CREEN JÓVENES: "Yo tengo 50 y todavía me siento joven". "Ya, pero no lo eres. Tu puedes sentirte lo que quieras pero no lo eres. ¿Está claro?.

BELÉN ESTEBAN A KIKO MATAMOROS: En "No somos nadie", comentaron 'Bailando con las estrellas'. Ante las mofas de Kiko, Belén le gritó: "Ponte tú a bailar. Que te pongas a bailar, John Travolta. Que para ir a la discoteca Kapital tienes las rodillas perfectas".