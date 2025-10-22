¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

RAMONCHU A LOS QUE NO SE LAVAN LAS MANOS.- En “En Compañía”: La pandemia es una de las grandes mierdas que nos ha tocado en la vida pero hay algo bueno:nos enseñó a lavarnos las manos a menudo y eso la gente lo está perdiendo. Hay que recuperarlo por que hay quien no se las lava nunca: CERDOS. Si tu eres cerdo, métete en tu mierda pero no manches a los demás y respétales”

IÑAKI URRUTIA A LOS QUE AHORA DICEN QUE NO ES BUENO TOMAR FRUTA.- “Vamos a ver. Pero no se suponía que la fruta era buena? porque ahora escuchas hablar a los científicos, a Boticaria García, por ejemplo, y ya no sabes cuándo es buena la fruta. Por la noche, por supuesto que no es buena, pero es que al mediodía después de comer tampoco es buena. Pero es que por la mañana se producen picos glucémicos, entonces tampoco se puede comer fruta. ¿A qué hora se puede comer fruta? Pero la fruta no era buena, que había que comerla todo el día, la fruta. ¡Ay, qué hostia tenéis! Me voy a comer un kiwi después del café”.

‘EL MANTECA’ Y SU HERMANO, CONTRA LOS PRESTAMISTAS Y CONTRA SU OTRO HERMANO, ‘EL CONEJO’.- Estos dos hermanos quieren lanzar un mensaje a los prestamistas que están arruinando a su hermano: “yo, mi hermano, ‘El Manteca’, queremos hacer un anuncio. Queremos hablar de mi hermano ‘El Conejo’. No queremos que ningún prestamista le deje ningún duro. Porque no paga. Y nos está trayendo mucho lío. Nosotros somos gitanos y no nos metemos con nadie y tampoco queremos que se metan con nosotros. Y quien esté viendo este video y sea prestamista, que no le deje ni un duro a mi hermano ‘El conejo’”.

“RUFO A SECAS” Y LO QUE ENCUENTRAS EN EL SUPERMERCADO.- “¿Habéis entrado últimamente en los supermercados? Lo primero que te encuentras son productos de Halloween...pero al lado, hay polvorones y mazapanes. Y nosotros vamos a por helados porque aún es verano… No puede ser verano, Halloween y Navidades al mismo tiempo. Alguien tiene que aclarar esto”.

LA ENTREVISTADA A MILEI.- En “Sergio en la calle” preguntaron a una mujer por Milei. Respondió: “El presidente ya se sabe que es un hijo de mil putas. Nos dijo viejos meados. NO me representa. Es un malvado hijo de mil putas y si lo tengo cerca le doy una piña en la jeta”.

CARLOS ARECES A LA GENTE QUE NO PARA DE MIRAR EL MÓVIL EN EL CINE.- A la pregunta: ¿Qué miedo podríamos representar en una película actual?, él responde: “ ¿Ahora mismo? Sin duda alguna es la gente que mira el móvil en el cine, ¿vale? La gente que esa hora y media te está diciendo con su destello de luz a tu lado, a tu p*** lado, que su vida es tan rica y tan intensa que no puede apagar el móvil una p*** hora y media. Esa gente que muera, por favor, que muera con dolor”.

UN FAN DE ROSALÍA SOBRE EL ANUNCIO DE SU ÁLBUM EN CALLAO.- "Rosalía es muy guapa, muy bonica y todo lo que tú quieras pero chica... que no eres el Papa. Una canción, un adelanto, un a cappella. Que aprenda de Lady Gaga que salió a la azotea del coche por la ventanilla y puso el single en el MacBook".