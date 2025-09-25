¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?
Zascas
¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
Hoy votaremos los 'ZASCAS'. Estas son las opciones:
LA PRESENTADORA GABRIELA URIARTE, DE "A BOCADOS", A LA "CONSPIRACIÓN" DE LOS PIOJOS: En "A bocados" (ETB), la presentadora Gabriela Uriarte da su opinión sobre los piojos: "Lo de los piojos yo creo que es un complot y una conspiración de las farmacéuticas. Lo tengo clarísimo. Piénsalo: ha habido vacuna del covid, casi la del cáncer, hemos llegado a la Luna, hay IA...y sigue habiendo piojos en los coles. ¿Tu me puedes explicar por qué? ¡Y encima no hay cura!¡Estoy convencida que es una conspiración de las farmacéuticas!".
IÑAKI URRUTIA SOBRE LA TECNOLOGÍA 5G:."Ah, a los de la telefonía móvil. Que lo del 5G… que no va mucho más deprisa que el 4G. De hecho desde hace 2Gs tampoco hay mucha diferencia. En breves 6G. No se nota mucho. Tampoco se nota mucho la hostia que tenéis".
LAURA SANTOLAYA A COMPARTIR PLATOS CUANDO VAS A UN RESTAURANTE CON AMIGAS: "¿Cómo es cuando quedas a comer con tus amigas y sois tres y una dice, ¿por qué no compartimos unas alcachofas y unos chipirones? ¿cómo que compartimos? ¿Estamos en la posguerra?. Que somos familia numerosa. Que estamos de colonias. Vamos a ver. Tengo 40 años. Me he despertado sin despertador a las 7 de la mañana de un sábado. He puesto una lavadora. He tendido. He limpiado la casa. He hecho la compra. Me he ido a entrenar. He escalado el Everest tres veces. Me he preparado unas olimpiadas. He llevado la antorcha olímpica. Tengo tanto hambre que podría comerme a mí misma. ¿Es tan difícil de entender que quiera un plato para mí? Lo siento, pero no. Quiero compartir plato". "Tienes 43", responde la amiga.
"RUFO A SECAS" Y EL IPHONE 17: "Ya se ha comprado mi mujer el iPhone 17. Otro año comiendo puchero de fideos finos. Se compra el 17 Pro Max con dos terabytes para hacerse un selfie y no es capaz de comprarse unas bragas del Victoria Secret, que se las compra en el mercadillo y te dan cinco bragas por tres euros. Ahora tengo cita en La Caixa...a ver si me quieren ampliar la hipoteca..."