¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

Este domingo votaremos los 'zascas'. Estas son las opciones:

Iñaki Urrutia, a las estancias cada vez más cortas en los hoteles: "Puede ser que en los hoteles la estancia cada vez sea más corta. que te dicen, el check-in es a partir de las 3 de la tarde. y el check-out a las 11 tendría que estar fuera. se nos va a juntar la cena con el desayuno. dentro de poco vamos a estar mendigando. por favor, me deja dormir mis 8 horas. que pueda acostarme yo a las 12 y me levante yo a las 8. 8 horitas, por favor. tenéis una hostia”.

Una madre, laura powell, a los padres que apuntan a sus hijos a 50 extraescolares y te critican a ti por no hacerlo: "Se nos está yendo el baremo, que cada uno apunte a sus hijos a los que le dé la gana, pero eso no da derecho a que te digan, 'ah, que solo llevas a tus hijos una tarde?, 'que aburrimiento! Es que yo al mío lo tengo que llevar todas las tardes'...Igual no sabes qué hacer con tu hijo. No es lo mismo que necesite ir todas las tardes a que no sepas qué hacer con tus hijos y no lo sepas aguantar en tu casa".

La tiktoker Sirius a los que no se sientan al lado de la ventana en el bus: "Jamás en la puñetera vida entenderé a la gente que entra al autobús y se sienta, no al lado de la ventana, sino en el lado del pasillo y deja el lado de la ventana vacío. Y encima viene alguien a sentarse y no se llevan ellos para la derecha, para la ventana, para que tú te puedas sentar. No, hacen un pasillo y te dejan pasar para que tú te pongas a la ventana. Y luego te toca quedarte sentado y luego quieres bajarte del bus y tienes que pasar otra vez por encima de ellos".

Ana Obregón, a Mar Flores: "ya que has escrito, escribe un poquito lo que fue verdad". En "Y ahora Sonsoles": "Claro que me quiero callar... Lo único que quiero decir: "Mar, ya que has escrito, escribe un poquito lo que fue verdad. Porque no creo que ni Fernando ni Lequio se lo inventaran. Ni la prensa".

En "Y ahora Sonsoles": "Vaya huracán. Mar dice que no la he tratado bien...¿Pero si la he visto dos veces en mi vida? Yo siempre diré: a mí, mis padres me han inculcado ser una señora y para ser una señora hay cosas que hay que guardar".