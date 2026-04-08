¿Qué vídeo quieres que gane el SUPER IMBÉCIL?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL SÚPER IMBÉCIL. Estas son las opciones:

PEINETA: Un ciclista le hace una peineta al conductor de detrás por acosarle. Al hacerlo no se fija en lo que tiene delante y eso hace que acabe saliéndose de la carretera.

BOLSA: Un hombre salta sobre una bolsa llena de agua para reventarla. Al hacerlo, resbala y lo único que consigue es darse con toda la cara en el bolardo que hay delante suyo.

PETARDO: Un hombre trata de lanzar un petardo en una boda. Cuando lo enciende, otro tipo lo coge con sus manos y le da la vuelta, de forma que cuando explota, lo deja totalmente chamuscado.

CARRITO: Un joven se apoya en un carro de la compra y levanta las piernas mientras avanza por el supermercado. Al hacerlo se desequilibra y acaba encajado en su interior.

HORMIGAS: Un joven se coloca en su entrepierna una planta llena de hormigas y comienza a hablar a cámara. Las hormigas le muerden y eso hace que acabe el vídeo por los suelos.

CAMA: Una mujer llega a su casa bastante perjudicada. Sube las escaleras con dificultad y se tira de plancha a la cama, pero está demasiado lejos del colchón y aterriza en el suelo.

TABLA: Un hombre coloca el tablón que falta en el suelo del porche, no lo sujeta con ningún clavo y cuando lo pisa, este se levanta y le da en toda la cara.

BARRO: Un hombre que camina por el barro se quita las chanclas porque le cuesta caminar. Al hacerlo, resbala y acaba cayendo cuesta abajo.

BICICLETA: En Brasil, el propietario de un bar estaba promocionando una oferta de su establecimiento llevando dos cervezas mientras conducía su bicicleta. Como iba sin manos, ha perdido el equilibrio y se ha caído al suelo

HORMIGONERA: Un hombre, junto a su amigo, se mete dentro de una hormigonera. Pero al activarla y dar una vuelta, la máquina vuelca, provocando la caída del hombre hacia el suelo.