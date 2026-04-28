¿Qué vídeo quieres que gane el mejor IARUSORO?

¡Llega el momento de votar el mejor IARUSORO! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El viernes votaremos IARUSOROS. Estas son las opciones:

Gato. Un gato ahuyenta al cocodrilo con una sartén. Este par de gatos están bebiendo de las aguas de un lago cuando de repente, y de forma muy sigilosa, aparece un cocodrilo con la intención de llenar su estómago con ellos. Por suerte para los felinos, hay una sartén justo a su lado y el gato de pelaje anaranjado la coge y golpea al depredador con fuerza para ahuyentarlo.

Jeringuilla. Le acercan una jeringuilla a un perro y se lanza a la mesa de manera dramática. Este veterinario le acerca a un perro una jeringuilla para vacunarle. El animal, al que tan solo toca con la aguja, se tira en la mesa de manera dramática.

Monos. Dos monos duermen juntos en una cama y uno se asusta al ver al otro con una mascarilla facial. Dos monos están en la cama boca arriba, aparentemente relajados. Uno de ellos lleva puesta una mascarilla facial que le hace estar con los ojos abiertos. Cuando el otro mono se despierta y abre los ojos, se sobresalta al ver a su compañero con la máscara, y reacciona asustado.

Perro. El perro también está castigado. Este niño está castigado por haber pintado la pared con rotuladores rojos y le dice al perro que se ponga de cara a la pared castigado con él también, porque le ha ayudado a pintar la pared y a escoger los colores.

Abuela. La abuela entrenadora les da caña a los jugadores del Real Madrid. En este vídeo de inteligencia artificial, una anciana se cuela en el vestidor del Real Madrid. Mientras los jugadores están todos sentados, la anciana suelta unas palabras como si fuera la entrenadora y empieza a golpear a un jugador diciéndoles que espabilen, que incluso salen a jugar ella con su amiga Mari y corren más que cualquiera de los jugadores de la plantilla.

Leones. Leones bailando la macarena. Este chico está en el zoo. De repente cae porque el muro es muy bajo y se encuentra con todos los leones, que se ponen a dos patas y empiezan a bailar la macarena.

Alas. Red Bull no te da alas. Un hombre se lanza desde lo alto de una roca en la montaña como si hiciera salto base con unas alas que parecen hechas a mano con maderas y telas. Las alas no soportan el peso y el hombre cae directamente al suelo.

Gimnasio. Dubái muestra el gimnasio del futuro. Este es el gimnasio del futuro con una cápsula en la que te metes y tonifica tu cuerpo como si llevaras meses entrenando. Esta máquina de ejercicios requiere “cero esfuerzo” por parte del usuario y ha sido diseñada para hacer que cualquier persona se sienta como un atleta al salir, sin tener que hacer absolutamente nada.

Electricista. El perro electricista no acaba del todo bien. Este perro trata de ser un electricista improvisado, realizando una maniobra para poner un interruptor. Pero al pobre animal le da la corriente, sufriendo un calambrazo, y quedando con los pelos de punta.

Chihuahua. Chihuahua se desmaya. Este chihuahua le saca los dientes al loro, pero cuando el pájaro pega un grito fuerte, el perro se asusta y se desmaya en la cama.

¡Vota por tu vídeo favorito!