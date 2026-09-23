¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos el 'Imbécil de la semana'. Estas son las opciones:

Puerta.- Un chico intenta abrir una puerta atascada. Cuando se da por vencido y baja la guardia, otra persona, detrás de la puerta, le pega una patada, provocando que esta se abra y le impacte en toda la cara.

Pastel.- Un joven sopla las velas de una tarta con alcohol en su boca. Al hacerlo provoca una llamarada que le quema la cara.

Barco.- Un joven intenta subir a un barco turístico saltando desde el muelle, pero la acción termina con una aparatosa caída al agua. El chico, acompañado por varios amigos, toma carrerilla y salta hacia la pasarela metálica que conecta el muelle con la embarcación. Sin embargo, la estructura no está asegurada al barco en ese momento y cede con el peso de él. La plataforma y el joven caen al mar. Durante la caída, se golpea la cara contra el borde del muelle antes de terminar en el agua, mientras sus acompañantes y otras personas que se encuentran en la zona observan lo sucedido.

Colchoneta.- Este chico salta repetidamente sobre una colchoneta hasta que esta no soporta más el peso. Con cada salto, la superficie se hunde cada vez más, hasta que finalmente la colchoneta termina rompiéndose.

Tabasco.- Un chico, para grabar un video para redes sociales, decide aguantar cómo le tiran tabasco en los ojos. Como es de esperar, el hombre queda completamente dolorido y con los ojos rojos.

Pizza.- Un chico saca una pizza del horno. Se le cae de la rejilla, se resbala y cae precipitadamente encima del horno, provocando que este se rompa.

Escaleras.- Este chico coloca el culo en la barandilla de las escaleras para deslizarse hacia abajo. Pero antes de empezar, le vence el peso hacia atrás y cae, dándose un buen costalazo en los escalones.

Pezón.- Un chico decide colocar su pezón en una herramienta de bricolaje. Cierra los extremos de esta y provoca que el pezón quede atrapado. Tal y como vemos, el chico rabia de dolor.

Podadora.- Un chico se acerca peligrosamente a las aspas de una podadora en marcha con sus partes íntimas. Como era de esperar, rabia de dolor debido a los cortes que esta le provoca.

Petardo.- Un chico enciende un petardo en un agujero de retrete, con el culo en pompa. El proyectil sale disparado y le impacta en el ano directamente.

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