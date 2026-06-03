¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

BAILARÍN.- Un vaquero baila marcha atrás. Sin embargo, en su baile, termina arrollando a una persona, y ambos acaban cayendo al suelo.

PAREJA.- Una pareja se dirige a lanzarse por unas escaleras juntos. Como era de esperar, pierden el control, cayendo de muy mala manera por las escaleras.

TOBOGÁN.- Un chico se encarama a un tobogán junto a una piscina. En lugar de deslizarse, pretende saltar desde lo alto, pero resbala y acaba torpemente en el agua.

GRÚA.- Un hombre se cuelga del brazo de una grúa como si fuera una atracción de feria. El vehículo le da tanto impulso que, en lugar de saltar en el agua, sale disparado a tierra.

ASPIRADOR.- Dos chicas bailan en un lavado de coches, mientras una de ellas sujeta el aspirador. Pero, sin darse cuenta, se lo acerca demasiado a la cara, y este le absorbe la cara.

ABDOMINAL.- Este hombre se coloca sobre una plancha para hacer abdominales. Pero la máquina de gimnasia no se para en posición horizontal sino que, vencida por el peso, lo tira al suelo de cabeza.

CRISTIANO RONALDO.- Un chico, vestido de Cristiano Ronaldo, trata de hacer el famoso "SIU". Sin embargo, al aterrizar, el pie le resbala y cae de boca al suelo.

TRONCO.- Dos amigos corren sujetando un tronco en dirección a un árbol, para intentar partirlo. Pero el tronco es excesivamente grueso y al chocar contra el árbol, quedan frenados de golpe y caen de culo.

RAMPA.- Un hombre sube una rampa sobre su moto de cross. Pretende saltar hasta un inflable colocado delante, pero no le da suficiente al gas y cae al suelo antes de llegar.

SALTO.- Un hombre (sin camiseta) salta desde encima de un banco sobre dos hornos microondas. En lugar de caer de pie lo hace de lado y se clava el electrodoméstico en el costado.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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