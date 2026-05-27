¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

ABDOMINALES.- Este chico hace abdominales colgado de la pared de un baño público. Pero le fallan las piernas y cae a plomo sobre el inodoro, que se rompe en pedazos.

PATATAS.- Estos chicos colocan un paquete de patatas fritas sobre la mesa. Uno de ellos pretende chafarlo de un cabezazo mientras otro le graba. Pero el paquete se escurre y clava la cabeza en la mesa.

FIESTA.- En una fiesta, una mujer se sube a un banco y se dispone a bailar animadamente. Pero el pie le resbala y se pega un costalazo contra el suelo.

SOFÁ.- Móvil en mano, este chico graba como un amigo arrastra el sofá en el que está estirado. Todo son risas hasta que cogen una curva y sale despedido entre la maleza.

CINTA DE CORRER.- Un chico corre en una cinta de correr. Su amigo, le aumenta la velocidad, provocando que al correr, los pantalones del chico caigan. Finalmente, pierde el equilibrio y cae de cara contra la cinta.

COHETE.- Un grupo de amigos le coloca un cohete en la boca a uno de ellos que está estirado en el suelo. Cuando le prenden fuego, la llamarada le quema toda la cara.

COLUMPIO.- Unos jóvenes juegan en un columpio, dando vueltas. Uno de ellos, por la inercia, sale volando, dándose un buen golpe.

BOLARDO.- Un hombre trata de saltar sobre un bolardo, apoyando el pie en lo alto. Sin embargo, no logra hacerlo bien, y termina dándose un golpe en sus partes y cayendo de boca al suelo.

ROCA.- Encaramado a una roca, este hombre camina hasta el final para saltar al agua. Antes de hacerlo, resbala y cae, clavándose un saliente que hay unos metros abajo.

TIROLINA.- Dos chicos se lanzan en una tirolina, en un asiento juntos y con cerveza en mano. Al llegar al final de la tirolina, por la inercia, uno de ellos cae de cara al suelo, golpeándose el rostro.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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