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¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?
¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?
El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:
Pared.- Un obrero intenta apartar el encofrado de una pared. Como no puede con la palanca, se ayuda con el pie y, al hacer fuerza, pierde el equilibrio y cae de encima del muro.
Puerta.- Dos jóvenes empujan con fuerza una puerta giratoria. Lo hacen hasta que uno de ellos se desequilibra y acaba barrido por la propia puerta.
Rueda.- Dos hombres se ponen a correr en el interior de la rueda giratoria de un parque. Uno de ellos pierde el equilibrio, cae al suelo, da una vuelta y hace que su amigo caiga tras él.
Niño.- Un padre salta sobre el colchón inflable en el que están sus hijos pequeños. Al caer sobre él, los niños salen disparados al techo.
Farola.- Este joven pretende grabarse con un movimiento sexy apoyándose en la farola. Pero no calcula bien la distancia y se da un porrazo en la cabeza.
Yate.- Esta mujer acaba de llegar a puerto y se dispone a bajar del yate. Cuando pone el primer pie en el pantalán, resbala, cae de culo y da una voltereta atrás acabando en el agua.
Tubo.- Unos amigos lanzan a un chico ladera abajo metido dentro del tubo. El joven va rodando mientras con la cabeza se va dando con todas las piedras que encuentra en su camino.
Ventilador.- Encaramado a una silla, este chico pretende saltar y tocar el ventilador de techo. Cuando lo hace, la velocidad de las aspas le propina un tremendo viaje que lo tira al suelo.
Salto.- Un joven toma carrerilla y salta sobre los hombros de su amigo. Cuando está en el aire, el colega le da un empujón que le hace darse un costalazo contra el suelo.
Ventana.- Dos amigos juegan a pasarse una ventana empujándola con la cabeza. En uno de los golpes le dan tan fuerte que el cristal se rompe en toda la crisma.
¡Vota por tu vídeo favorito!