¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

RENO.- Una chica se sube encima de la repisa de las escaleras con una diadema con orejas de reno en la cabeza, tropieza y cae rodando por las escaleras.

CONO.- Un joven coloca un cohete dentro de un cono para dispararlo y lanzarlo al aire. Al encender el cohete, se queda atascado, no sale volando y le explota cerca de la cara.

GLOBO.- Un joven quiere gastar una broma a unos amigos lanzando un globo de agua desde el interior del coche. El problema es que se olvida de abrir la ventanilla y el que acaba mojado es él.

MOTO.- Este motorista circula sin manos, 'bailando' y haciendo una coreografía. Cuando adelanta a su compañero, pretende palmearle el trasero, pero los dos se desequilibran y acaban en el asfalto.

AMIGOS.- Estos dos hombres lanzan a su amigo por el aire manteándolo hacia arriba. En una de estas lo lanzan con demasiada fuerza y el chico cae al suelo de cara.

PERSIANA.- Esta mujer levanta la persiana del negocio de golpe y cuando la sube no la sujeta como debe y le cae en toda la cabeza.

ESCALERAS MECÁNICAS.- Un hombre intenta deslizarse por la barandilla de unas escaleras mecánicas subiendo la pierna al pasamanos. Al hacerlo pierde el equilibrio y cae escaleras abajo en cuestión de segundos.

CARRITO.- Un joven se apoya en un carro de la compra y levanta las piernas mientras avanza por el supermercado. Al hacerlo se desequilibra y acaba encajado en su interior.

PETARDO.- Un joven saca el brazo por la ventana para lanzar un petardo. Pero el artefacto no sale volando hacia adelante, sino que retrocede y le explota en la cara.

MESA.- Este chico salta sobre la mesa de plástico para romperla por la mitad pero solo se dobla. Cuando se levanta, la agarra apartándola justo cuando su colega saltaba para hacer lo mismo y cae al suelo.