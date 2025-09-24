¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?
¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
Hoy votaremos el 'Imbécil de la Semana'. Estas son las opciones:
Pasillo: Un joven se desliza por el pasillo de su casa. Recorre tantos metros que al final impacta contra una puerta y la rompe.
Piscina: Un hombre coge en brazos a una mujer ceca de una piscina. Al caminar con ella resbala y hace que su espalda golpee contra el borde.
Tren: Un hombre trata de hacer una voltereta en el interior de una vagón de tren. No lo consigue y cae de morros contra el suelo.
Rueda: Un joven se pone a correr en una rueda gigante estilo hámster. El ritmo que lleva hace que se desequilibre, caiga desde la parte superior y se dé un golpe en la cabeza.
Saltador: Un joven coge altura con su saltador. Tanto sube que al final no puede controlar el aterrizaje y acaba llevándose un golpe.
Bicicleta: Un joven deja que sus amigos le empujen mientras va en bicicleta. Cuando llega a una valla no frena y acaba impactando contra ella.
Coreografía: Un grupo de jóvenes hacen una coreografía en la que lanzan a uno de ellos al aire. Se olvidan de recogerlo y eso hace que impacte contra el escenario.
Cabezazo: Un grupo de amigos golpea una máquina de boxeo de feria con la cabeza de uno de ellos. Sin embargo, calculan mal el impulso y acaban estampándolo contra la máquina.
Árbol: Un hombre trata de agarrarse a un árbol. No tiene fuerza suficiente para sujetarse y eso hace que caiga de culo.
Mesa: Esta mujer se pone encima de la mesa de la cocina a bailar con una cacerola y una cuchara de madera. De repente la mesa de madera se parte por la mitad y la chica cae al suelo.