¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DEL AÑO?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DEL AÑO. Estas son las opciones:

Caballo: Esta mujer intenta subir a un caballo con un bote de pintura para impulsarse. Cuando intenta levantar la pierna para montarse, el bote se mueve y se vuelca. La mujer pierde el equilibrio y termina cayendo al suelo.

Cajones: Un hombre se sienta en una columna de cubos de plástico que tiene en su habitación. Éstos no aguantan el peso y hace que acabe cayendo al suelo.

Puerta: Una mujer se sube a una puerta metálica y deja que un amigo la empuje con fuerza. Al rebotar, la puerta se suelta y cae encima de la mujer.

Ducha: Un joven enciende una fuente de fuegos artificiales en su ducha. El chico simula que se lava el pelo con las chispas, pero no calcula que saldrá disparada una llamarada.

Silla: Este hombre decide hacer tres piruetas consecutivas, pero el mareo le juega una mala pasada. Empieza a tambalearse y, al perder el equilibrio, termina estampándose contra una silla plegable, rompiéndola por completo.

Columpio: Una pareja juegan con un columpio en la arena. Cuando se sueltan, el chico no calcula bien la trayectoria y una de las barras le da un buen golpe en la cabeza.

Lata: Un hombre arrodillado, tiene una lata sobre la cabeza. Su amigo, intenta tirar la lata haciendo una patada aérea para derribarla, pero la cosa no sale como esperaba y termina dándole una buena patada en la cara a su amigo.

Caseta: Un hombre lanza una piedra contra una caseta, pero al ver que no pasa nada, decide darle una patada y la estructura se derrumba por completo.

Champán: Este chico decide morder el corcho de una botella de champán para abrirla. En cuanto lo hace, el champán sale disparado a toda presión directo a su cara.

Salto: Un grupo de amigos está saltando en unas camas elásticas, cuando uno de ellos empieza a elevarse más de lo normal y termina dando un golpe directo a la lámpara que hay en el techo. El impacto no solo le deja un buen golpe, sino que además se quedan sin luz en el lugar.

