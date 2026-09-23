¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! Siete candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

LA SIRENITA Y LA CENICIENTA.- Una mujer enseña a cámara su nueva adquisición: una lámina con pegatinas de princesas. Pero, tras engancharles los elementos de la cara, así es como ha quedado el resultado final de Sirenita y Cenicienta (con la cara un poco deforme).

UN ROBOT CAMARERO CAE POR LAS ESCALERAS.- En Turquía, un robot camarero se sale de su recorrido habitual y acaba cayendo por las escaleras de un restaurante. El robot, llamado “Gayretli”, lleva ocho meses trabajando en el establecimiento y se encarga de llevar los pedidos hasta las mesas. Sin embargo, en un momento dado comienza a moverse de un lado a otro, abandona la ruta que tiene programada y se dirige hacia las escaleras de salida. El robot pierde el control y cae por las escaleras mientras los trabajadores del restaurante observan la escena sorprendidos

EL AVIÓN TODAVÍA NO HA ATERRIZADO Y LA GENTE YA SE PONE DE PIE PARA DESEMBARCAR.- En un avión con pasajeros bangladesíes, varios viajeros se levantan de sus asientos cuando el vuelo todavía se encuentra preparando el aterrizaje. Algunos cogen sus bolsas y documentos y se colocan en los pasillos, aparentemente listos para salir del avión. El anuncio de que el avión va a aterrizar provoca que varios pasajeros se preparen para desembarcar antes de tiempo. ¡Qué ansias!

EL VENTILADOR NO ENFOCA BIEN AL VOLANTE.- Un camionero pierde el control de su vehículo después de soltar el volante para intentar coger un objeto que se encuentra detrás de él. Mientras conduce, el hombre sale de su asiento para alcanzarlo y deja de prestar atención a la carretera. Durante esos segundos, el camión continúa avanzando sin que nadie controle la dirección hasta que finalmente se desvía y pierde el control. Pero no solo eso, el conductor lleva un ventilador dentro de la cabina que parece dificultarle todavía más la visibilidad y el manejo del volante.

EL ALTAVOZ CAE SOBRE MICHAEL JACKSON.- En Estados Unidos, en Atlanta, un imitador de Michael Jackson sufre un accidente durante una actuación. Mientras está actuando, un altavoz se desprende de repente y cae directamente sobre él. El hombre queda atrapado bajo el altavoz durante unos instantes, mientras las personas que se encuentran alrededor reaccionan ante lo ocurrido. Por suerte, se encuentra bien.

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