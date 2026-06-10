¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! Ocho candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

FOTÓGRAFO. MINI FOTÓGRAFO.- Este es el adorable momento en el que El hermanito pequeño se asegura de sacar la foto perfecta de su hermana mayor el día de la entrega de premios. El pequeño intenta hacer la mejor foto moviéndose y agachándose para encontrar un buen encuadre.

AGUACATES. EL LADRÓN ES OBLIGADO A COMERSE 51 AGUACATES.- En Kenia, en la ciudad de Meru, un hombre es obligado por varios residentes a comerse 51 aguacates verdes tras ser sorprendido robándolos. El hombre es retenido por vecinos después del robo y, en un acto de castigo improvisado, es forzado a ingerir uno por uno los aguacates.

CORTINAS. SE LIMPIA LAS MANOS Y LA BOCA CON LAS CORTINAS DEL AUTOCAR.- Un pasajero provoca una escena llamativa en el interior de un autocar al utilizar las cortinas del vehículo para limpiarse las manos y la boca. Las imágenes muestran el momento en el que coge las cortinas del autocar de forma repetida, en una situación que sorprende al resto de pasajeros.

MONO. AL MONO TURISTA SOLO LE FALTA UNA HAMACA.- En Sudáfrica, un grupo de turistas se encuentran en unas hamacas disfrutando de un momento de descanso al aire libre durante sus vacaciones cuando, sin darse cuenta, un mono se acerca sigilosamente a la zona donde se encuentran. El animal comienza a explorar el entorno de forma curiosa, moviéndose entre los objetos y las pertenencias de los visitantes, que en un primer momento no notan su presencia. Cuando finalmente se percatan de que no están solos, los turistas reaccionan sorprendidos ante la aparición del mono, que sigue moviéndose con naturalidad por el lugar, generando una escena tan inesperada como anecdótica.

VALLA. SE QUEDA ATASCADO EN LA VALLA MIENTRAS ORINA.- En Francia, han empujado a un hombre mientras estaba orinando sobre una valla. Al caerse, se ha quedado ‘atascado’ en la valla sin poder levantarse.

DISCOTECA. USAN AL HOMBRE DE SEGURIDAD COMO BOLA DE DISCOTECA.- Un trabajador de seguridad de una discoteca está en medio de la pista durante las pruebas de las luces. El señor, que está plantado en medio y es calvo, ejerce perfectamente su función: quedarse quieto mientras todas las luces enfocan a su cabeza.

ROBOTS. LOS ROBOTS SE PREPARAN PARA EL MUNDIAL.- Estos dos robots, que están jugando a un partido de fútbol, se preparan para un lanzamiento de penalti. Mientras el robot portero está colocado en la portería, el otro robot jugador se dispone a chutar el balón, con la mala suerte de que no coordina correctamente el movimiento y cae al suelo sin llegar a patear la pelota.

CÁLCULOS. ELIMINA CÁLCULOS RENALES SUCCIONANDO LA CINTURA.- En India, en el estado de Rajastán, un hombre asegura poder eliminar cálculos renales sin necesidad de cirugía. El hombre afirma que puede “extraer los cálculos” mediante un método manual, sin hospitalización ni intervención médica. Su método trata de succionar con la boca la cadera.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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