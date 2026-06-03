¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! Ocho candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

DENTISTA. EL DENTISTA ABOFETEA AL PACIENTE.- Una atención odontológica termina en una situación de tensión dentro de una clínica dental cuando un paciente comienza a mostrar un fuerte malestar durante el procedimiento. En las imágenes, el hombre aparece visiblemente agitado mientras está siendo atendido por el dentista. A medida que avanza la consulta, la situación se complica y la discusión entre ambos se intensifica, generando un ambiente de gran tensión. Finalmente, el dentista abofetea al paciente.

VENTANILLAS. LAS VENTANILLAS DE ESTE HOSPITAL ESTÁN MUY BAJAS.- En México, en el estado de Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social revisa las condiciones de las ventanillas de atención del Hospital General de Zona No. 1 “Nueva Frontera”, en la ciudad de Tapachula, tras una polémica generada por su diseño. Las personas se ven obligados a arrodillarse para poder comunicarse con el personal debido a la baja altura de las ventanillas. El caso genera críticas y lleva a la institución a iniciar una revisión de la infraestructura de atención para evaluar posibles ajustes en el servicio.

PARASAILING. GENIAL SALIDA EN PARASAILING.- Un hombre trata de empezar su actividad con el parasailing, corriendo desde la arena de la playa. Sin embargo, nada más comenzar, hace algo extraño, provocando que pierda el control. Incluso, el hombre entra al agua de una manera poco ortodoxa.

YAYO. NO SABEMOS SI EL YAYO FURIUS QUIERE ESQUIVAR AL NIÑO O ATROPELLARLO.- En China, un niño corre por la carretera sin percatarse de que un triciclo se acerca, creando una situación de gran peligro. A pesar de la llegada del vehículo, el menor continúa corriendo por la zona. Por este motivo, obliga al conductor, un hombre mayor, a realizar una maniobra brusca aunque algo incoherente. Cuando intenta esquivarlo, el conductor pierde el control y termina entrando accidentalmente en el interior de una tienda, provocando una escena inesperada y caótica. El padre del menor no comprende qué hace el señor mayor.

ELECTRICISTA. LLAMA AL ELECTRICISTA Y ESTE ACUDE COMPLETAMENTE BORRACHO.- En Rusia, en la ciudad de Kursk, una intervención por una avería eléctrica en un edificio termina en una situación caótica e inusual. Un electricista acude al lugar para revisar la instalación tras un corte de luz, pero su estado provoca que el trabajo se vuelva ineficaz, ya que está completamente borracho. Durante la intervención, el hombre intenta manipular la caja de fusibles, aunque pierde el equilibrio en varias ocasiones y no consigue resolver la avería. Como consecuencia, algunos apartamentos del edificio quedan sin suministro eléctrico. Posteriormente, los vecinos solicitan la asistencia de otro profesional para solucionar el problema.

VECINO. UN HOMBRE MAYOR ARRIESGA SU VIDA PARA SUPUESTAMENTE GRABAR A UN VECINO SIN CONSENTIMIENTO.- En India, un hombre de edad avanzada es captado realizando una conducta invasiva hacia un vecino. El hombre aparece asomándose de forma peligrosa desde la ventana de su vivienda y estirándose hacia el exterior para observar y grabar lo que ocurre en el interior de la vivienda de su vecino. El comportamiento, que ha sido detectado tras varios días, provoca inquietud entre los vecinos, que deciden grabar la escena para documentar lo que está ocurriendo. En el vídeo se observa cómo el hombre se inclina parcialmente fuera de su ventana en una posición de riesgo para grabar a su vecino sin su consentimiento.

VUELO. EL GRAN VUELO TELEDIRIGIDO.- Un hombre despega su avión teledirigido en una carretera, como si estuviera en un aeropuerto. Sin embargo, al despegar en la “pista”, el avión termina estampándose contra una farola, quedando hecho añicos.

MARIACHIS. LE DESPIERTAN LOS MARIACHIS.- Una chica graba el momento en que sorprende a una pareja, despertándoles junto a unos mariachis. A la cuenta de tres, los mariachis empiezan a tocar, despertando de golpe a la pareja. A pesar del susto inicial, ambos se despiertan entre risas tras la sorpresa.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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