¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

Foto. Le estropea la foto y ella le deja sin postre.- Una chica está haciendo una fotografía a su postre. De repente, su novio, con la ayuda de una cuchara, le desmonta un poco las fresas que están en la parte superior del postre. La chica, que se queda quieta, de repente decide chafar por completo el que se iba a comer su novio con su propia mano.

Piñata. El chico de la piñata va muy despistado.- Durante una fiesta de cumpleaños, un joven trata de golpear una piñata con un palo. Sin embargo, el chaval confunde la piñata con la mesa, descargando toda su fuerza sobre ella y tirando todo lo que hay encima.

Tiburón. Un tiburón ballena se acerca peligrosamente a la mujer.- En Filipinas, durante una sesión de fotos submarinas, la nadadora Maurene Calago vive un momento inesperado cuando un tiburón ballena se acerca a ella. Mientras la mujer posa bajo el agua, el enorme animal aparece silenciosamente por detrás y roza su brazo. El tiburón ballena, conocido por su gran tamaño pero comportamiento inofensivo, sorprende por completo a la nadadora durante la inmersión. Tras el contacto, la deportista reacciona con rapidez y sube a la superficie para evitar cualquier nuevo acercamiento. A pesar del susto, la nadadora mantiene la calma y logra gestionar la situación sin incidentes.

Parabrisas. El parabrisas humano.- Después que los limpiaparabrisas de este vehículo fallaran bajo una lluvia torrencial, como solución, el copiloto se asoma por la ventana para accionar y limpiar el parabrisas manualmente, a cual escobilla humana. A problemas, soluciones prácticas.

Bocina. Compra una bocina de tren para el coche.- Un hombre que se ha comprado una bocina para trenes y la ha instalado en su camión, ha probado su nueva adquisición mientras pasaba por un paso subterráneo en Texas.

Reportero. Vemos al reportero más profesional: En el estadio del Cska de Moscu un reportero ruso está triunfando por aguantar de forma estoica un directo a pesar de acabar empapado por los aspersores del estadio.

Caída. Se cae de espaldas ante tanta belleza.- En Brasil, un hombre se encuentra lavando su camioneta en la calle. En ese momento, una mujer pasa por la zona y el hombre se distrae al mirar hacia ella. Esa distracción hace que pierda el equilibrio. El hombre pisa sobre la superficie mojada, se resbala y cae de espaldas al suelo de forma repentina. La caída queda captada y muestra el instante exacto en el que pierde estabilidad y termina en el suelo. A pesar del impacto, está bien. Aunque seguramente ya no quiera mirar a más mujeres mientras lava su camioneta. ﻿

Travesía. ¡Feliz travesía! .- Una mujer se sube a lo que parece ser una barca improvisada, utilizando un objeto que simula una pequeña embarcación. Para desplazarse, usa un trozo de madera a modo de remo, impulsándose poco a poco. Pero, como era de esperar, termina en el agua. La escena llama la atención por lo curioso y creativo del momento, ya que la mujer logra avanzar un poco utilizando únicamente este método rudimentario, pero no acaba de ser

Peluquero. Una señora hace ver que el peluquero le ha arruinado el corte de pelo para evitar pagar.- En China, una señora acude a una peluquería para cortarse el pelo y, cuando el trabajo está casi terminado, sacude la cabeza de forma deliberada El movimiento provoca que el corte se arruine (un poco) en el último momento, generando una situación de conflicto con el barbero. Acto seguido, la mujer intenta aprovechar el resultado para evitar pagar el servicio, creando una escena tensa en el establecimiento.

Paciente. Un paciente, sorprendido fumando en su cama.- En este hospital, un paciente no puede dar crédito cuando su compañero de habitación, a pesar de estar en un aparente estado muy delicado, con toda la cabeza inflamada y restos de hemorragia y la cara toda hinchada, se enciende un cigarro y fuma tranquilamente como si nada.

¡Vota por tu vídeo favorito!