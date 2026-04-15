¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

Camarero. El camarero explica qué lleva cada plato imitando el sonido del animal.- Un camarero de China se ha vuelto completamente viral por la manera que tiene de explicar a los turistas qué tipo de carne lleva cada plato.

Martillo. En el festival de San Juanito utilizan un martillo explosivo.- En México, en la localidad de San Juan de la Vega, se celebra un singular festival conocido como el "martillo explosivo", en honor a "San Juanito". Durante el evento, los participantes cogen martillos a los que colocan pequeños explosivos caseros en la cabeza como parte de la tradición local. La celebración se desarrolla como una costumbre comunitaria muy arraigada, que cada año reúne a numerosos asistentes en esta particular festividad.

Grabación. Quiere grabar a su esposa y se graba él mismo.- En una fiesta celebrada en México, un hombre pretende grabar cómo su mujer baila con un amigo. Lo más curioso es que el marido, completamente concentrado, sostiene el teléfono móvil de esta manera: del revés, con la cámara delantera grabándose a sí mismo en vez de a ella.

Robots. Los robots se descontrolan en la exhibición de artes marciales.- En China, en Zhejiang, unos robots realizan una demostración de artes marciales cuando, accidentalmente, alguno de ellos pierde el control. Tras el descontrol, intentan recuperar el equilibrio. La escena genera risas entre los presentes, demostrando que, aunque la robótica avanza a grandes pasos, los errores inesperados todavía producen momentos de pura comedia.

Lavadora. Su madre le recibe en el aeropuerto disfrazada de lavadora.- Una madre, cansada de que su hijo solo vuelva a casa para que le lave la ropa, lo recibe en el aeropuerto disfrazada de lavadora, literalmente. El joven, al ver a su madre, no puede evitar sonreír ante la situación y sentir, a la vez, un poco de vergüenza ajena.

Abuela. Abuela contenta con el mes de abril.- Esta abuela está hojeando un calendario donde salen chicos fuertes en calzoncillos. De repente, se detiene en el mes de abril y saca la lengua, enseñándoselo a más gente.

Spiderman. Spiderman se lanza a la piscina, sin darse cuenta de que se va a asfixiar con el disfraz.- Un hombre disfrazado de Spiderman se lanza a la piscina con la intención de hacer unos largos. Pero, una vez en el agua, se da cuenta de que la tela mojada de su máscara le dificulta respirar, generando preocupación inmediata entre quienes lo observan. Dos amigos reaccionan rápidamente y le ayudan retirándole la máscara para que pueda recuperar la respiración. Todo queda en un susto, por suerte.

Influencer. Un influencer moja a la gente que mea en la calle.- En Ecuador, un influencer ha salido a la calle con un camión y su manguera. Cada vez que ha visto a alguien mear en la calle, la ha enchufado para empaparlo y darle una lección.

Héroe. Un héroe antiestético salva a un perro.- Mientras varias personas intentan resguardarse de la lluvia, este hombre se dirige rápidamente hacia un igarapé al observar que un perro ha caído al agua y tiene dificultades para salir por sus propios medios. El animal, que se encuentra en una zona de corriente, es arrastrado parcialmente por el agua, lo que provoca la rápida reacción del hombre, que entra en acción para ayudarlo. Finalmente, consigue alcanzarlo y ponerlo a salvo.

Gustavito. Gustavito entra a casa con su moto.- En México, Gustavo llega a su casa en moto y, al abrir la puerta para avisar que ha llegado, no frena a tiempo y termina entrando con la moto dentro de la vivienda. El hombre rompe la puerta al impactar y continúa avanzando sin control, golpeando todos los muebles y objetos que encuentra en la entrada, generando una escena caótica. Su mujer, llamada Liliana, observa la situación sin poder creer lo que está pasando, completamente sorprendida por el accidente. Mientras tanto, Gustavo logra finalmente detener la moto dentro de la casa e intenta recolocarla. Lo más llamativo ocurre después: lejos de enfadarse, su mujer reacciona con calma y cariño, llamándolo "mi amor" y "mi vida", y preguntándole si se encuentra bien tras el golpe. El daño material es significativo, pero el amor parece pagarlo todo.

¡Vota por tu vídeo favorito!