¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS del trimestre?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

CASCO: Este hombre es el propietario de una tienda de motos que vende cascos. Para demostrar su importancia va arreando golpes en la cabeza a un voluntario que acaba siempre por los suelos.

CHILINDRINA Esta es Chilindrina, una chihuahua con una mala leche impresionante. La perrita Chilindrina quiere morder al otro chihuahua negro y hasta casi ataca a su dueño. Cuando están vistiendo al chihuahua negro con uan camiseta deportiva vuelve a aparecer Chilindrina para atacarlo sin piedad.

PELUQUERÍA: En una peluquería se produce una escena poco habitual: mientras le rapan el pelo a un hombre, la peluquera se sienta sobre las piernas del cliente. La posición inusual llama la atención por la cercanía y el equilibrio que ambos mantienen durante el proceso, convirtiendo un momento cotidiano como un corte de pelo en una situación llamativa.

MANGUERA: Esta niña se burla de sus padres que la apuntan con una manguera y no la pueden mojar. De repente cuando termina el juego y se mira, está completamente empapada y el padre la sigue mojando con la manguera.

BICICLETA: Un hombre graba a su mujer sin aliento subiendo por un terreno muy montañoso, bajada de la bici, en un día de fuerte viento. Ella se lo reprocha: “siempre igual, contigo, macho, no me toques los cojones, siempre igual”...él intenta calmarla “pero cariño…” “una mierdaaa!! parecemos subnormales” “las rutas son así, a veces el tiempo se pone feo” “feo, los cojones”. Y él remata con sorna: “no está tan mal, que está muy bonito” (enseñando las vistas panorámicas).

BARBA: Un hombre graba la reacción de su familia al ver que se ha afeitado su peluda barba. Cuando su hija le ve, empieza a llorar desconsoladamente. Pero es que cuando entra a la habitación con su otro hijo y su mujer, las caras son un poema. Incluso, el pequeño se esconde de su padre al verle. A todo esto, la hija sigue llorando desconsoladamente.

RONQUIDO: Mientras un hombre duerme y ronca, su mujer decide usar un avión de juguete para replicar el sonido de la aeronave con sus ronquidos.

LIGÓN: Un video muestra a un hombre coqueteando con otra mujer sin notar la presencia de su esposa a su lado. En las imágenes se observa cómo la mujer lo toma de la camiseta de los Lakers y lo arrastra hasta hacerlo caer al suelo. Tras la caída, la mujer comienza a golpearlo ante la mirada de varias personas.

ROBOT: Este youtuber compró un robot para que le ayudara en las tareas domésticas pero no ha salido como esperaba. El robot rompe un espejo cuando le pide que limpie y acaba tirando toda la comida por el suelo cuando le pide que cocine.

THERIAN BOYS: Los Super Sexi Boys reaparecen en redes sociales con una propuesta llamativa al sumarse al movimiento therian. En el video, se presentan como “el lobo alfa”, “Master Llama”, “Ultra Sapo Boy” y “Ovejita Celestial”, adoptando actitudes y gestos acordes a cada personaje. Aseguran que ese movimiento es un sentimiento que han comenzado a experimentar.