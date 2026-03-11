¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Manguera. No me mojaste bla bla bla.- Esta niña se burla de sus padres que la apuntan con una manguera y no la pueden mojar. De repente cuando termina el juego y se mira, está completamente empapada y el padre la sigue mojando con la manguera.

Jardinero. El jardinero va tocado.- En Francia, este jardinero tiene una actitud sospechosa. Pese a que casi no se aguanta en pie, trata de cortar los matorrales que tiene en su jardín.

Abuelo. El abuelo se pone a bailar encima de la mesa, se cuelga de una madera del techo y cae de espaldas sobre la mesa.- En Chile, durante una celebración familiar, el abuelo se viene arriba y se sube a bailar encima de la mesa mientras el resto de familiares lo animan. El señor se agarra a una de las lamas de madera que hay en el techo y, después de colgarse dos veces en ella, esta se desprende y cae sobre la mesa de espaldas.

Salto. Salta y acaba mal.- Le ha sucedido a este jugador de pádel. Ve que otro jugador salta la red con facilidad y dice, pues yo voy a hacer lo mismo. El problema es que no le sale igual de bien y se acaba partiendo los dientes al estamparse de frente contra el suelo.

Patinete. Hace bici estática y va en patinete a la vez.- Un hombre protagoniza una escena que combina ingenio y surrealismo, Tras encontrar una bicicleta estática abandonada junto a un contenedor, decide llevársela de una manera completamente inesperada: coloca la bicicleta sobre su patinete eléctrico y comienza a circular por la calle mientras pedalea la bicicleta al mismo tiempo. El resultado es un espectáculo curioso y divertido: el hombre avanza impulsado por el patinete, pero mantiene el movimiento de pedaleo de la bicicleta, creando una imagen que sorprende a los transeúntes y genera risas entre quienes observan la maniobra. La escena rápidamente se comparte en redes por lo original y atrevida de la acción.

Asfalto. Los vecinos roban el asfalto de la calle tras asfaltar por primera vez.- En este pueblo de la India han asfaltado una calle por primera vez y la reacción de los habitantes no ha sido la esperada. Tal y como vemos en el vídeo, los vecinos han decidido arrancar y robar el material recién puesto y se lo están llevando a sus casas.

Moto. Una pareja en moto va cuesta abajo y sin frenos; y acaban desapareciendo.- Una pareja que va en moto pierde el control. A medida que circulan, la moto gana velocidad rápidamente y la pareja intenta mantener el equilibrio, pero no logran detener el vehículo y caen cuesta abajo. Finalmente, ambos desaparecen en el acto. Segundos después logran salir, pero esta vez sin su moto; que está completamente destrozada. Aparentemente, la caída se debió a un fallo con los frenos.

Restaurante. Se queda dormido en un restaurante y termina en el suelo.- Un hombre se queda dormido en un restaurante mientras está sentado en un taburete. El protagonista de estas imágenes se va inclinando poco a poco hacia atrás hasta que, finalmente, pierde el equilibrio y acaba cayendo al suelo.

Masaje. Directora de escuela pide a sus alumnas que le den masajes.- En una escuela de primaria en Uttar Pradesh, India, se desata una fuerte controversia después de que circulen unas imágenes y videos que muestran a la directora del centro escolar pidiendo a las alumnas que le hagan un masaje en la espalda. A raíz de la repercusión, las autoridades locales iniciaron una investigación formal para esclarecer los hechos. Entre las medidas que se están considerando se encuentra la posible suspensión de la directora mientras se realiza el proceso, calificado por varios medios y ciudadanos como una conducta "irresponsable e inapropiada".

Piscina. Demasiada gente en la piscina.- Un hombre está totalmente tranquilo en su piscina hinchable, disfrutando de un momento de paz. Apoya la cabeza, cierra los ojos y se deja llevar por el agua, relajado y sin ninguna preocupación. Pero la calma se rompe de golpe cuando una mujer decide darse un remojo. Al dejar caer todo su cuerpo, la fuerza del impacto desequilibra el hinchable por completo. El hombre, que no se lo espera, sale despedido y se cae fuera de la piscina. En un segundo, su momento de relajación termina.

