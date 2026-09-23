¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

HACIENDO GLOBOS DE TODO TIPO: Esta niña nos enseña como es capaz de hacer un globo con un chicle que tiene en la boca. Sin embargo, de la fuerza que hace, también se le forma un “globo” con un moco en la nariz.

HACE TRAMPAS EN LA CARRERA PLAYERA: En Brasil, una carrera improvisada en la playa termina con una mujer herida después de que el hombre que compite contra ella la empuja durante la carrera. Ambos participan en la divertida competición sobre la arena, pero cuando el hombre se da cuenta de que va a perder, la empuja para intentar adelantarla. El golpe hace que la mujer pierda el equilibrio y caiga de forma aparatosa sobre la arena.

DICE QUE NO PUEDE IR A TRABAJAR PORQUE SE HA INUNDADO SU CASA, PERO ES UN FILTRO: Un hombre asegura que no puede ir a trabajar porque su casa se ha inundado. Para demostrar la supuesta situación, graba un vídeo al cual aplica un filtro para simular que su familia está nadando por su casa y que todo está inundado. Hasta hace ruidos raros 'glu glu', como si se estuviera ahogando.

EL PERIODISTA BAJA CORRIENDO UNAS ESCALERAS DURANTE UN DIRECTO Y SE CAE AL SUELO: En Cusco, Perú, un periodista deportivo muestra su agilidad subiendo corriendo unas escaleras en una retransmisión en directo. Tras conseguirlo, el hombre lo celebra con ganas, saltando haciendo un truquillo con los pies. Sin embargo, al hacerlo, tropieza con las escaleras, dándose un buen golpe y sufriendo una aparatosa caída en directo.

SE CAEN TODAS POR CULPA DEL RAMO: Una novia se prepara para lanzar el ramo de recién casadas. Sus amigas, que están detrás preparada para cogerlo, se abalanzan hacia él, provocando que un chico, que está encima de una silla, caiga al suelo precipitadamente y varias de ellas también.

LA SUEGRA ESTÁ EN MEDIO DE LA PROPOSICIÓN DE MATRIMONIO: Un hombre se dispone a pedirle matrimonio a su novia mientras están sentados en el sofá. Sin embargo, la madre de ella está sentada justo en medio de la pareja. Para no interrumpir el momento, la mujer decide tumbarse por completo en el sofá, dejando únicamente los pies a la vista para el vídeo. Mientras tanto, sostiene una copa en la mano y hace todo lo posible para no derramarla. Cuando la mujer acepta casarse con su novio, la pareja se besa y, justo en ese momento, la mujer se levanta del sofá y deja que los recién prometidos puedan celebrar el momento.

LA ATRACCIÓN DEL BARCO ES UN DESASTRE: Un chico trata de empujar la atracción del barco. Sin embargo, no logra hacerlo bien, ya que pierde el control y termina golpeado contra el suelo.

EL HOMBRE RESULTA HERIDO POR UN JABALÍ EN EL PORCHE DE SU CASA: En India, en Thamarassery, un jabalí ataca a un hombre, identificado como M. K. Abdul Khader, de 59 años, mientras está sentado en la terraza de su casa leyendo el periódico. El animal se acerca hasta la vivienda y lo embiste, provocándole varias heridas.

YAYO FURIUS DE 93 AÑOS SE EMPOTRA CONTRA UNA FARMACIA Y ATROPELLA A UNA CLIENTA: En México, un conductor de 93 años confunde los pedales de su vehículo y acaba empotrandose con su coche en una farmacia de San Pedro. El hombre maniobra para estacionar su Mercedes-Benz cuando, en lugar de frenar, acelera y pierde el control. El vehículo atraviesa la entrada del establecimiento y termina dentro de la farmacia, derribando varios estantes a su paso. Durante el impacto, una mujer de 51 años que se encuentra en el exterior del establecimiento es atropellada y resulta herida. Los servicios de emergencia atienden a Rosalba Garza Martínez tras el accidente. La mujer se recupera con éxito.

DEJAN EL MICRO ABIERTO EN EL PLAY BACK Y DESAFINA COMO UN CONDENADO: En Bolivia, el cantante juvenil Happy Taylor protagoniza un momento inesperado durante la presentación de las candidatas al Miss Bolivia. El artista interpreta su canción con una pista de apoyo mientras mantiene el micrófono abierto. La sorpresa llega cuando, durante la actuación, desafina en varios momentos.

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