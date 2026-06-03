¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusoros. Estas son las opciones:

KICKBOXING. ESTA ES LA ESCENA QUE ARRASA EN LAS REDES.- La ha protagonizado un niño haciendo kick boxing. Se quita las gafas y justo después con una patada deja ko a un chico que no era su oponente.

MECHERO. UNA PASAJERA USA UN MECHERO PARA APARTAR EL PIE DESCALZO DE OTRO VIAJERO EN UN AVIÓN.- Una mujer harta de que otro pasajero apoye su pie descalzo sobre el reposabrazos decide utilizar un mechero encendido para obligarle a retirarlo durante un vuelo en Alemania. El vídeo muestra cómo la persona aparta rápidamente el pie al notar el calor de la llama en plena cabina.

AIRE ACONDICIONADO. SE CAE DE LAS ESCALERAS MIENTRAS ARREGLA UN AIRE ACONDICIONADO.- Dos hombres están subidos a una escalera instalando un aire acondicionado. Y aunque de ellos se aferra con fuerza a la escalera para no caerse debido al peso del aparto, pierde completamente el equilibrio y termina en el suelo

PENALTI. CAE VIENDO UN PENALTI: En Veracruz, México, un señor pasa por detrás de una portería cuando van a chutar un penalti. El hombre está tan pendiente del lanzamiento que acaba cayendo en una zanja.

CHACHACHÁ. MÁS TÉCNICAS PARA SUBIRSE AL CHACACHÁ.- ¡No nos faltan técnicas para subir al tren! En esta ocasión, los pasajeros están tan apretados que un hombre empieza a golpear con la cintura y la barriga al pasajero que tiene delante. Parece que le esté perreando, pero no… lo que pretende es empujarlo hacia dentro.

BICICLETA. YAYO FURIUS NO PUEDE CON LA BICI.- Un abuelo intenta demostrar a unos jóvenes cómo subir y bajar correctamente una rampa en bicicleta. Como se puede observar, el hombre se lanza con la bici, pero en plena demostración, pierde el control y termina cayéndose de una manera un tanto aparatosa. Sin embargo, lo mejor es que, de repente, se levanta al instante como si nada hubiera pasado.

TORO. UN TORO EMBISTE POR SORPRESA A UN HOMBRE EN PLENA CALLE DE BRASIL.- Un hombre de 53 años resulta herido en Pernambuco, después de que un toro suelto lo embista por la espalda mientras caminaba acompañado de dos perros. Las cámaras de seguridad captan el momento en que el animal corre hacia la víctima y la lanza por los aires con un fuerte cabezazo. El afectado sufre una lesión en el pie izquierdo y recibe atención médica, mientras las autoridades investigan cómo escapó el toro y refuerzan los controles en la zona.

DEPILACIÓN. ORGANIZAN FIESTA DE CUMPLEAÑOS Y LA HOMENAJEADA ESTÁ EN UN TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN.- Una celebración de cumpleaños se vuelve viral después de que un grupo de personas organiza una fiesta sorpresa para la cumpleañera, sin saber que en ese momento ella se encuentra en medio de un tratamiento de depilación en un centro estético. La situación genera un momento incómodo y a la vez curioso, ya que la sorpresa ocurre en plena sesión del procedimiento, lo que provoca reacciones divididas en redes sociales por lo inesperado del contexto y el mal timing de la celebración.

TSUNAMI. UN JOVEN CAE DESDE LA ATRACCIÓN 'TSUNAMI' DE LA INDIA.- Un joven ha caído desde la atracción “Tsunami ”, a unos 15 metros de altura. El impacto le ha dejado herido y ha sido trasladado al hospital.

TERRAZA. TERRACEO FATÍDICO.- Tres clientes están degustando un refresco en una curiosa terraza VIP. Primero tienen que soportar que un antipático basurero les tire todo el polvo encima. Como veis no tiene recogedor. Y por si fuera poco, un coche si control colisiona y les lanza un cargado contenedor de basura encima.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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