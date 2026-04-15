¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Pimiento: Una mujer está cortando un pimiento rojo tranquilamente. De repente, al verlo, lo enseña a cámara y decide poner una cara para imitar, a la perfección, la apariencia del alimento.

Perro: Este perro empieza a correr a toda velocidad hacia el empapador. Cuando está encima, se pone a dar vueltas como un ventilador hasta que se pone en posición para defecar y termina sacando una bolita de caca.

Metro: Un hombre ha visto que se ha originado un pequeño incendio en las vías del metro de NY y ha intentado apagarlo orinando desde el andén.

Puerta: En China, una mujer intenta pasar por el hueco de una puerta de garaje retráctil. De repente, el sistema de sensor automático de la puerta se activa, haciendo que se eleve bruscamente y la levante en el aire. El coche que espera para salir se queda en un estado de vacilación, sin saber si avanzar. Según los testigos, una vez que el vehículo finalmente sale, la puerta con sensor automático desciende y la mujer aterriza a salvo sin sufrir lesiones. Milagrosamente, todo queda en un gran susto.

Parque: En BRasil, dos ancianas se suben a un columpio de un parque infantil que no para de girar. Una de ellas se marea y acaba cayendo al suelo después de muchas vueltas.

Moto: Un hombre trata de subirse de paquete de una moto. Sin embargo, al subir, el conductor pierde el equilibrio, ladeándose hacia un lado, y provocando la caída del chico. Al caer, rueda por el césped hasta caer dentro de un canal de agua.

Rodeo: Un jinete se siente muy feliz y para demostrarlo, decide realizar una voltereta hacia atrás frente a todo el público. Mientras ejecuta el movimiento, dos jinetes a caballo, que forman parte del espectáculo, avanzan a gran velocidad por la arena. En ese momento, y de forma completamente inesperada, ambos participantes montados pasan cerca y terminan llevándose por delante al hombre cuando justo termina la voltereta. Los espectadores reaccionan con sorpresa ante el choque repentino. La euforia termina rápido para el hombre.

Dentaduras: Dos ancianos bailan al ritmo de la música juntos, mientras también juegan con su dentadura postiza, sacándola y moviéndola de forma divertida. Con humor y alegría, ambos juegan con la dentadura delante de los allí presentes.

Dedo: A este hombre el dedo pequeño del pie se le ha ido moviendo con el paso de los años. Lo ha querido remediar acudiendo a un doctor de confianza que está tratando de enderezarlo a base de martillazos.

Taburete: Este es el angustioso y a la vez surrealista momento en que un hombre se queda atrapado en un taburete. El asiento tiene un agujero justo en la zona central y, al intentar levantarse, se le quedan los testículos encajados. El hombre con signos claros de dolor, hace gestos para que sus amigos lo intenten ayudar a desencajarlos. Rápidamente, uno de ellos le da un golpe con un ladrillo y el chico consigue ponerse de pie correctamente.

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