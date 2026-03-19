¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

MASCOTA. PISOTEADO POR LA MASCOTA.- En Rusia, una mascota que está bailando y animando al público en una fiesta infantil, pisa sin darse cuenta la cabeza de un niño que se había caído justo frente a él. Pese a que el pisotón es contundente, no parece afectar mucho a ninguno de los dos.

CICLISTA. NO SE PUEDE IR EN EL PELOTÓN SALUDANDO.- En Argentina, en la ruta 88, un ciclista termina chocando contra un poste de luz ubicado en medio del trazado. El hecho ocurre justo cuando un grupo de ciclistas avanza. La escena queda captada en video por una persona cercana que los está grabando. En ese momento, varios de ellos comienzan a saludar a la cámara. Es entonces cuando el último de la fila, aparentemente distraído por los saludos o por el entorno, no advierte un detalle clave: un poste de luz. Sin tiempo para reaccionar, impacta contra la estructura. A pesar del golpe, el ciclista no sufre heridas. Siempre es importante mantener la atención en el camino, así como en la necesidad de contar con infraestructuras seguras para

METEORÓLOGO. EL METEORÓLOGO DE SAN PETERSBURGO ANUNCIA LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA.- Un meteorólogo de San Petersburgo, llamado Yuri Dormidontov, da inicio a la temporada de primavera en directo. Sin embargo, justo cuando la está anunciando, sufre una aparatosa caída junto a su patinete, justo frente a las cámaras, y cae hacia el suelo. En invierno, este hombre ya se había hecho viral por estornudar y quedar con la nariz con un moco colgando.

DENTADURA. EL CARAMELO MÁS PEGAJOSO DEL MUNDO SE LLEVA POR DELANTE LA DENTADURA DE ESTE HOMBRE.- Este es el divertidísimo momento en el que un hombre pierde la dentadura postiza tras intentar comer un caramelo masticable. Tal y como vemos en las imágenes, el dulce es tan pegajoso que termina arrancándole los dientes al succionarlo. El vídeo, publicado en TikTok por su propia hija, cuenta ya con más de 14 millones de reproducciones.

CHIHUAHUA. ESTE PERRO DRAMÁTICO FINGE QUE SE DESMAYA.- Un veterinario pincha a este pequeño chihuahua. Cuando nota la aguja, el perro empieza a moverse por toda la mesa y, de repente, se tumba boca arriba como si estuviera desmayado. Al ver que el veterinario se ríe de la situación el perro, a los pocos segundos, mueve la cabeza como si nada.

BANQUETE. EL PADRE DE LA NOVIA, MOLESTO POR EL GRAN NÚMERO DE INVITADOS, PONE LAXANTE EN LA COMIDA DEL BANQUETE.- En una boda, se produce un incidente insólito. Cuando llegan demasiados invitados al evento, el padre de la novia, harto de recibir a tanta gente, mezcla Jamalgota, un potente laxante, en la comida. Poco después de ingerir los alimentos, los invitados comienzan a sentirse mal, generando confusión y caos durante la celebración. Al final, la mayoría terminan en el baño, colapsando por completo. ¿Nueva forma de echar a la gente de un sitio?

TARZÁN. TARZÁN CALCULA FATAL.- Un joven decide trepar hasta la rama de un árbol para pasar un rato divertido y explorar un poco la altura. Mientras se mueve sobre la rama, pierde el equilibrio de manera inesperada. En la caída, su cuerpo golpea con fuerza la pierna y parte de la espalda contra una roca, provocándole un fuerte impacto. Finalmente, termina cayendo al agua, donde se sumerge tras el golpe. Afortunadamente, pese a lo aparatosa que es la caída y los golpes sufridos, está bien, aunque la situación resulta bastante alarmante para quienes presencian el incidente.

TIROLINA. UNA FAMILIA SE CAE AL AGUA EN TIROLINA MUY CASERA.- En Colombia, una familia se monta en una tirolina construida con palos de bambú y madera. Todos se sujetan para cruzar, pero el peso hace que la estructura no aguante. La tirolina cede y los tres caen directamente al agua. Afortunadamente, están bien, aunque la situación podría haber terminado en un gran susto. La escena refleja una realidad que aún ocurre en el país: en pleno 2026, en muchas zonas de Colombia las tirolinas aún siguen utilizándose como medio de transporte para cruzar ríos o barrancos, debido a la falta de infraestructuras viales adecuadas.

SEÑORA. UNA SEÑORA EN UN VEHÍCULO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ACELERA AL LLEGAR A CASA.- En Brasil, una señora pasa un momento de tensión al maniobrar un vehículo para personas con movilidad reducida al llegar a su casa. Las imágenes evidencian la dificultad que tiene para controlar el freno y el acelerador mientras intenta entrar al garaje. Su hija y su nieta la observan y tratan de orientarla durante la maniobra. En un primer momento, le indican que frene, y el vehículo se detiene justo antes de pasar por la puerta, evitando un accidente. Pero, al recibir la instrucción de acelerar para finalizar la maniobra, la señora acelera demasiado y el vehículo se descontrola y choca contra la pared del garaje, provocando gritos de susto de quienes la acompañan. Afortunadamente, nadie resulta herido.

HELADO. EL HELADO PASA DEL SOBACO A LA BOCA DEL AMIGO.- Un hombre va de pasajero en una moto cargando una silla. Aprovechando que lleva los brazos alzados, un amigo le pasa un helado por el sobaco y luego lo mete en la boca del conductor, que acaba con arcadas.