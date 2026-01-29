¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

BEBÉ: Esta es la primera experiencia con un brasero japonés como este llamado hibachi de una niña. Es por esto que la pequeña está emocionada con el jugoso calabacín, que se ha convertido en uno de los favoritos de muchos en la parrilla. Mientras el chef prepara la comida con maestría y va lanzando trozos de calabacín a los asistentes, la niña espera con ansias su trozo de calabacín con la boca abierta.

PERRO: Este perro es mucho más listo de lo que parece. Primero finge que necesita salir de casa a hacer sus necesidades poniéndose delante de la puerta. La mujer se levanta para dejarlo salir y en ese momento, el perro le roba el sitio en el sillón y se tumba tan tranquilo.

SOFÁ: En Brasil una mujer ha sacado el sofá a la calle para limpiarlo y dejarlo al sol para que se seque. Cuando ha pasado el camión de la basura, se lo ha llevado.

TOBOGÁN: Un hombre se lanza por un tobogán acuático hecho con una lona y barro. Al lanzarse, coge demasiada velocidad, y con la poca amortiguación, sufre un violento impacto que le provoca el desmayo instantáneo. Por suerte, a pesar de caer inconsciente en el agua, finalmente se recupera.

MINNIE: Está claro que la famosa Minnie Mouse de Las Vegas no ha puesto en su lista de propósitos para el 2026 dejar el tabaco. Un usuario la ha pillado de esta guisa, fumando en una de las calles de la ciudad, como ya es habitual en ella. Además, parece que no le hace demasiada gracia que invadan su intimidad, puesto que dedica una peineta al tipo que la está grabando.

YOGA: En la India, una mujer que practica yoga ve como un mono salvaje que se paseaba cerca empieza a copiar todos sus movimientos. Mientras ella estira la pierna, el animal la imita. El vídeo no ha tardado en hacerse viral y muchos usuarios han advertido al animal de que debe mejorar la postura de su espalda.

CALDERO: En medio de un grupo agolpado por un accidente de motocicleta, una mujer aparece en escena totalmente ajena a la gravedad de la situación. Mientras el resto observa el incidente del joven motorista, ella se dedica a rebañar el arroz de un caldero.

RESBALÓN: En una tienda de China, un hombre resbala precipitadamente desde lo alto de unas escalares mientras usaba el baño del establecimiento. A pesar del golpe sufrido tras caer desde el segundo piso al primero, el hombre no resultó herido. El dueño del local ya ha afirmado que, tras el incidente, está planeando instalar barandillas de seguridad para que no vuelva a ocurrir.

PARAPENTE: Un parapentista intenta despegar desde el aparcamiento de una cafetería situada en un barranco de Baubau (Indonesia) El piloto, con su casco de seguridad, ajusta la vela bajo fuertes ráfagas de viento. De repente, el hombre pierde el equilibrio, no consigue ganar altura y cae en picado hacia el precipicio ante la mirada de todos los clientes. Por suerte, queda enredado en los árboles, lo que evita que siga cayendo por el barranco. El hombre, por suerte, salió ileso.

PARACAÍDAS: Un niño se tira desde lo alto de una mesa con un paracaídas casero hecho con un plástico. El salto no acaba de funcionar del todo bien y el chaval aterriza con su cara en el suelo.