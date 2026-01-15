¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

LLEVA A SU HERMANO PEQUEÑO DEL REVÉS.- Estas imágenes, captadas en una casa de China, muestran a un niño llevando a su hermano bebé del revés. El pequeño lo agarra por las piernas mientras la criatura casi roza con la cabeza el suelo. El padre, al ver la situación, corre rápidamente para comprobar que su hijo menor está en perfecto estado.

NO ES UN LEÓN, ES UN PERRO.- En este circo de Colombia se vivió un momento de pánico cuando a un payaso se le escapó de la mano un salvaje león que se acercó al público. Mientras la gente gritaba aterrorizada, el 'león' ladró, demostrando que en realidad era un manso perro.

EXPLOSIONES RETARDADAS DE PETARDOS.- Unos niños lanzan unos petardos en plena calle en China. Tras tirarlos, retroceden unos pasos y observan en silencio. Pero, tras un pequeño retraso, el sonido de los explosivos hacen que los niños caigan hacia el suelo (en perfecta sintonía).

ACCIDENTE EN EL SALÓN DE BELLEZA.- En Rusia, una mujer sufrió un accidente inesperado dentro de un estudio de belleza. Durante una sesión de extensiones de pestañas, se movió bruscamente, cayó de la camilla y golpeó su rostro contra el armario de las herramientas.

UN PRESENTADOR SE CAE AL SUBIR AL ESCENARIO.- En un show, un hombre realiza una acrobacia y lo borda, sorprendiendo al público. Segundos después, el presentador intenta subir al escenario por las escaleras, pero no logra mantener el equilibrio y directamente cae hacia atrás.

UN HOMBRE ATROPELLADO SE QUEDA DORMIDO SOBRE EL CAPÓ.- En la India, la cámara de este coche graba el impactante momento en que tiene un accidente con un motorista que circula en sentido contrario. A pesar del fuerte impacto, el conductor de la moto resulta ileso y, subido al capó, se queda allí dormido.

SE CAE DE LA CAMA DOS VECES.- Un niño que dormía junto a su padre se ha caído de la cama en plena noche. El padre, al oír el ruido, se ha asustado y ha terminado cayéndose como el niño

EL CHICO SE PEGA UN PORRAZO EN ATRACCIÓN.- Un hombre trata de acceder a una atracción mientras está en pleno funcionamiento. De repente, al agarrarse, se desequilibra y accidentalmente choca su cabeza contra la estructura metálica de la atracción. Tras quedar desorientado, el chico termina desmayándose.

UN JOVEN ACERCA UN MECHERO A UN BARRIL Y EXPLOTA.- Un chico está sentado encima de unos barriles con material inflamable en su interior mientras habla con un amigo, en la ciudad brasileña de Recife. De repente, se levanta y empieza a encender un mechero cerca de los barriles, comprobando si tenían alguna fuga. Uno de ellos explota precipitadamente y provoca que ambos caigan al suelo de la explosión.

PIERDE EL CONTROL DE LA MOTO.- En Indonesia, una mujer perdió el control de una motocicleta cuando llevaba a un niño como pasajero. El freno falló y, tras casi atropellar a un hombre, acabó en el patio de una casa.