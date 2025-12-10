¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos los ARUSOROS. Estas son las opciones:

Susto. Gran susto del bebé. Esta madre se pone una máscara enorme con forma de pato. La niña está feliz sentada en su sillita del coche cuando la madre se gira de golpe y la niña se pega un susto enorme y empieza a llorar.

Caballo. Se cuela en una rúa de caballos con una bici tuneada como un caballo. Este hombre quería participar en la procesión de caballos, pero por desgracia no tiene uno. Así que ha decidido hacerlo más económico y tunear su bicicleta con cartones y pintarla de modo que parezca un caballo, para poder incluirse en la rúa y desfilar con los demás.

Mesa. Cae toda la mesa en el Día de Acción de Gracias. Ha ocurrido en Nueva Jersey. Durante el discurso previo a la cena de Acción de Gracias, la mesa en la que estaba toda la comida se desploma repentinamente. La mesa, repleta de comida, volcó por todo el peso acumulado en la parte delantera.

Árbol de Navidad. Decora el árbol sin salir del coche y haciendo trompos. Un chico decide decorar su árbol de Navidad poniéndole las luces mientras derrapa con su coche. A medida que da vueltas alrededor del árbol, las luces se van colocando correctamente.

Camilla. Camilla se desmonta. Este hombre intenta subir a una paciente en camilla a la ambulancia, pero las ruedas delanteras se pliegan y la mujer cae al asfalto.

Pastel. Novio enfadado tira el pastel de bodas al suelo. Lo que tenía que ser una feliz celebración acaba en todo lo contrario cuando un novio reacciona tirando la tarta al suelo después de que su reciente esposa le riñera por probar el pastel antes de tiempo. La pareja estaba decorando la tarta cuando el gesto impulsivo del novio provocó la molestia de la novia y desencadenó su violenta reacción. El suceso ha generado una ola de críticas en redes, donde muchos lo calificaron como una gran "red flag".

Vigilante. Un vigilante de supermercado pierde un carrito y derriba a una mujer. En un supermercado de Chelyabinsk (Rusia), un vigilante intenta bajar con todos los carros de la compra por una escalera mecánica. Debido al peso, los carros se sueltan y derriban espectacularmente a una clienta. La mujer ha exigido una compensación económica al supermercado.

Amante. La mujer llega antes de tiempo y la amante debe huir. Un vecino capta el momento en que una mujer intenta escapar por la ventana de un edificio. Al parecer, era la amante de un hombre cuya esposa llegó antes de lo previsto y estuvo a punto de pillar la infidelidad. Para evitar el escándalo, la amante escapó por la ventana cual "mono humano", escalando por la fachada.

Cachorro. Un cachorro hace tropezar a su dueño, que cae al vacío. Un hombre y su perro suben a la azotea de su vivienda en Río de Janeiro. El animal corre emocionado por allí y termina derribando a su dueño, provocando su caída desde una altura de tres metros. Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones graves.

Mercedes. Un Mercedes vuela, pero el conductor salva la vida. Una cámara de seguridad de la ciudad rumana de Oradea capta el momento en que un coche, un Mercedes, sobrevuela varios metros después de cruzar, por el centro, una rotonda a gran velocidad. El conductor, de 55 años, sufrió una indisposición al volante, lo que ocasionó que el vehículo acabara estrellándose contra una zona cercana a una gasolinera después de sobrevolar, literalmente, dos coches que circulaban por un carril.

¡Vota por tu vídeo favorito!